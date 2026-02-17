Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El carnaval según el BNG de A Coruña: "Diversión, transgresión e humor crítico e intelixente"

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
17/02/2026 14:42
Francisco Jorquera, Mercedes Queixas y Avia Veira, durante el Martes de Carnaval en A Coruña
Francisco Jorquera, Mercedes Queixas y Avia Veira, durante el Martes de Carnaval en A Coruña
BNG
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

En medio de la polémica por el uso de una bandera rusa en el desfile de comparsas de A Coruña -acto condenado por la comunidad ucraniana de la ciudad y su área- desde el BNG herculino han querido compartir una reflexión de su portavoz, Francisco Jorquera, sobre lo que él considera que es el Entroido. 

Momento de la actuación de la comparsa Bribesly Hills

La bandera rusa de la comparsa coruñesa ondeará en Cambre

Más información
La comparsa Bribesly Hills, parodiando el conflicto ucraniano

La asociación de ucranianos Aga-Ucraína llevará a la comparsa coruñesa hasta la Fiscalía

Más información

Abascal luce una esvástica en el Carnaval coruñés más polémico

Más información

"O entroido galego, o coruñés, é diversión, transgresión, humor crítico e intelixente", explica Jorquera, quien este martes estuvo en Monte Alto acompañado de las concejalas Mercedes Queixas y Avia Veira, por supuesto, todos disfrazados.

Además de la parte de los disfraces, Jorquera también apela al carácter gastronómico del carnaval, por lo que hace uso del refranero popular gallego para destacar la importancia de la comida en esta celebración: "Adeus Martes de Entroido, adeus meu amiguiño, ata o domingo de Pascua non comerei máis touciño".

Inés Rey, disfrazada de crucerista el día de Martes de Carnaval

Inés Rey, una crucerista con andador y dinero para conquistar el Carnaval de A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) y la portavoz Ester Muñoz (c) durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978, este martes, en el Congreso de los Diputados

Feijóo llama a Vox a no "fracturar" la mayoría de cambio salida de las urnas: "No pueden fallar los partidos"
OTR Press
Mujer trabajadora

A Coruña es la ciudad gallega en la que hay más diferencia entre lo que cobran mujeres y hombres
EP
Varios mossos d'esquadra en la puerta del edificio de Manlleu (Barcelona) en cuya azotea se encontraba el trastero que ardió

Mueren cinco jóvenes en un incendio en un trastero que usaban como "punto de encuentro" en Manlleu
OTR Press
Temporal en A Coruña

La borrasca 'Pedro' pone en alerta naranja toda la costa de Galicia
Agencias