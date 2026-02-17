El carnaval según el BNG de A Coruña: "Diversión, transgresión e humor crítico e intelixente"

Francisco Jorquera, Mercedes Queixas y Avia Veira, durante el Martes de Carnaval en A Coruña BNG

En medio de la polémica por el uso de una bandera rusa en el desfile de comparsas de A Coruña -acto condenado por la comunidad ucraniana de la ciudad y su área- desde el BNG herculino han querido compartir una reflexión de su portavoz, Francisco Jorquera, sobre lo que él considera que es el Entroido.

"O entroido galego, o coruñés, é diversión, transgresión, humor crítico e intelixente", explica Jorquera, quien este martes estuvo en Monte Alto acompañado de las concejalas Mercedes Queixas y Avia Veira, por supuesto, todos disfrazados.

Además de la parte de los disfraces, Jorquera también apela al carácter gastronómico del carnaval, por lo que hace uso del refranero popular gallego para destacar la importancia de la comida en esta celebración: "Adeus Martes de Entroido, adeus meu amiguiño, ata o domingo de Pascua non comerei máis touciño".