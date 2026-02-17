Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña se convierte en uno de los blancos de un ataque informático masivo

Esta clase de incidentes se producen una o dos veces al mes, informan fuentes cercanas

Abel Peña
Abel Peña
17/02/2026 20:25
Oficina de Atención Ciudadana en María Pita
Oficina de Atención Ciudadana en María Pita
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Fuentes municipales confirmaron que el Ayuntamiento ha sido esta semana afectado de un ataque informático que no tuvo mayores consecuencias, pero que escogió como blanco no solo al Ayuntamiento de A Coruña, sino a veinte entidades públicas, incluida La Moncloa, y Metrovalencia, el Parlamento Vasco y el Ministerio de Hacienda. 

Según comentan las mismas fuentes, el ataque consistió en un envío de anuncios que amenazaron con saturar la red municipal, y se respondió aumentando el ancho de banda. Actualmente, esta clase de sucesos son cada vez más frecuentes, de manera que suceden uno o dos veces al mes, obligando a cambiar las contraseñas continuamente y a adoptar otras medidas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Desmontaje casetas del mercadillo de Navidad en María Pita

Acusan de desfalco del Córdoba FC al empresario del mercado navideño de María Pita
Redacción
Cartel con un código QR en la calle San Andrés

La moda de los carteles con código QR en la calle llega a A Coruña: por qué escanearlo no es una buena idea
Esther Durán
Exhibición de robots en China

China asombra al mundo con una exhibición de robots humanoides en la Gala del Año Nuevo lunar
Agencias
El ideal gallego

Un chico de 20 años resulta herido al ser alcanzado con su patinete por un coche en Lubre
Lucía Tenreiro