El Ayuntamiento de A Coruña se convierte en uno de los blancos de un ataque informático masivo

Oficina de Atención Ciudadana en María Pita

Fuentes municipales confirmaron que el Ayuntamiento ha sido esta semana afectado de un ataque informático que no tuvo mayores consecuencias, pero que escogió como blanco no solo al Ayuntamiento de A Coruña, sino a veinte entidades públicas, incluida La Moncloa, y Metrovalencia, el Parlamento Vasco y el Ministerio de Hacienda.

Según comentan las mismas fuentes, el ataque consistió en un envío de anuncios que amenazaron con saturar la red municipal, y se respondió aumentando el ancho de banda. Actualmente, esta clase de sucesos son cada vez más frecuentes, de manera que suceden uno o dos veces al mes, obligando a cambiar las contraseñas continuamente y a adoptar otras medidas.