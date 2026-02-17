Diego González Rivas extirpa un tumor a Suso, el mítico utillero del Deportivo

Suso, el mítico utillero del Deportivo, durante el homenaje que recibió en Riazor en junio de 2025 por su jubilación Quintana

La última de las cirugías que ha mostrado el doctor coruñés Diego González Rivas tuvo en el lado de la camilla a una de las personas más queridas de la ciudad de A Coruña, y del deportivismo.

Suso Méndez, mítico utillero del club, que se retiró la pasada temporada tras 40 años siendo una de las almas blanquiazules, pasó por las manos del cirujano para que le extirpase un tumor "muy complejo".

Según explica Diego González Rivas a través de sus redes sociales, la operación consistió en una "reconstrucción bronquial en manguito para preservar el pulmón".

24 horas después "está estupendo", explica desde la habitación del hospital el doctor coruñés, junto al propio protagonista. "En un par de días, de alta, que hay mucha gente que está esperando por ti en A Coruña", le dice Diego González Rivas a Suso.

El utillero se jubiló el pasado mes de junio después de ocuparse desde los años 80 de las maletas deportivistas y de que a los jugadores no les faltasen sus botas y equipaciones.