Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Diego González Rivas extirpa un tumor a Suso, el mítico utillero del Deportivo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
17/02/2026 12:18
Suso, el mítico utillero del Deportivo, durante el homenaje que recibió en Riazor en junio de 2025 por su jubilación
Suso, el mítico utillero del Deportivo, durante el homenaje que recibió en Riazor en junio de 2025 por su jubilación
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La última de las cirugías que ha mostrado el doctor coruñés Diego González Rivas tuvo en el lado de la camilla a una de las personas más queridas de la ciudad de A Coruña, y del deportivismo.

Suso Méndez, mítico utillero del club, que se retiró la pasada temporada tras 40 años siendo una de las almas blanquiazules, pasó por las manos del cirujano para que le extirpase un tumor "muy complejo". 

Las sentidas despedidas de Pablo Martínez, Jaime y Suso Méndez

Más información

Según explica Diego González Rivas a través de sus redes sociales, la operación consistió en una "reconstrucción bronquial en manguito para preservar el pulmón". 

24 horas después "está estupendo", explica desde la habitación del hospital el doctor coruñés, junto al propio protagonista. "En un par de días, de alta, que hay mucha gente que está esperando por ti en A Coruña", le dice Diego González Rivas a Suso. 

El utillero se jubiló el pasado mes de junio después de ocuparse desde los años 80 de las maletas deportivistas y de que a los jugadores no les faltasen sus botas y equipaciones. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Vox mantiene su intención de pactar en Extremadura pese a los "vaivenes" de Guardiola
Agencias
El ideal gallego

España pedirá un nuevo pago del fondo europeo de recuperación y no renuncia a cobrar más de mil millones cuyo plazo ya venció
Agencias
El diputado del BNG, Nu00e9stor Rego, interviene en el pleno del Congreso

ERC, Bildu y BNG piden un proceso constituyente para reconocer a las "naciones del Estado"
Agencias

Los alumnos de FP Liceo La Paz hacen frente a la realidad del sector logístico
Ana Herrero