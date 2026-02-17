Cortes de tráfico este miércoles en A Coruña por el Entierro de la Sardina

El Entierro de la Sardina cierra este miércoles, 18 de febrero, las celebraciones del carnaval coruñés. La tradicional marcha hasta la playa de San Amaro obligará al Ayuntamiento a modificar el tráfico en la zona.

El Entierro de la Sardina partirá a las 20.30 horas de la calle de San Andrés, en concreto desde el cruce con Pórtico de San Andrés, para dirigirse hacia la Estrecha de San Andrés, desde donde llegará a Marqués de Pontejos, San Agustín y la plaza de María Pita.

Frente al consistorio tendrá lugar el responso y, posteriormente, la comitiva caminará por la Cuesta de San Agustín, las plazas de As Atochas y España y hacia las calles de la Torre y Orillamar.

Desde allí irá por Manuel García Canzobre hacia Adormideras, a donde accederá por la avenida Cutty Sark hacia la vía de acceso al Club del Mar de San Amaro.

Pese a todo este recorrido, el Ayuntamiento solo prevé un pequeño corte de circulación en San Andrés desde las 20.00 y hasta las 20.40 horas, momento en que se espera que la comitiva abandone la vía. Este corte será desde Pórtico de San Andrés hasta la plaza de Pontevedra, aunque se podrá circular desde Santa Catalina hacia la plaza.

El resto de cortes se irán haciendo de forma puntual conforme discurra la comitiva, de manera que la circulación será restablecida en el momento en que se den las condiciones de seguridad necesarias tras su paso.