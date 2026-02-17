Bob Dylan, Bad Bunny o Ringo Starr: estos son los ganadores del principal Grammy que actuaron en A Coruña

Bob Dylan, en el Concierto de los Mil Años Archivo El Ideal Gallego

La entrega de los Premios Grammy es, año tras año, un acontecimiento extraordinario que no falta en la agenda de ningún amante de la música. Lo cierto es que estos galardones son una aspiración para cualquier artista, y obtenerlos supone una auténtica consagración. Entre ellos, el más codiciado es el Grammy al mejor álbum del año. Y A Coruña puede presumir de que numerosos de sus ganadores en los últimos tiempos han actuado en la ciudad. Desde clásicos como Bob Dylan a fenómenos más recientes como el último ganador, Bad Bunny, la ciudad herculina ha acogido a diferentes estrellas del panorama musical a nivel planetario que pueden alardear de contar con ese prestigioso premio en su currículum. En total, son 13 los que actuaron en la ciudad, y la lista se amplia hasta los quince si sumamos a otros que, aunque no se subieron al escenario, sí estuvieron presentes en la urbe herculina.

Hay que remontarse a 1984 para encontrar la primer muestra del vínculo de los ganadores de este Grammy con la ciudad. En ese año, Stan Getz, ganador en 1964, actúa en el II Festival Internacional de Jazz Cidade da Coruña, en el Teatro Colón. Fue el 27 de octubre de 1984, liderando el Stan Getz Quartet. Muchos especialistas lo consideran el primer gran concierto en la historia de A Coruña.

Citas para el recuerdo

En la década de los noventa, la lista se amplió con un buen número de actuaciones más. Así, Paul Simon, ganador en dos ocasiones, actúa en el Coliseum el 18 de julio de 1991.

Al año siguiente, el triplemente galardonado Frank Sinatra da un concierto en el mismo recinto. Fue el 5 de junio de 1992, en una cita inolvidable para los privilegiados que asistieron a aquel histórico concierto. Y eso que no fueron tantos como se podría esperar. El artista cobraba un elevado caché, 45 millones de las antiguas pesetas, que suponía una elevada cantidad en aquellos tiempos. Eso provocó que el precio de las entradas no fuese precisamente barato. El coste de los billetes era bastante alto para la época: había que pagar entre 6.000 y 8.000 pesetas para verlo desde las gradas, y 15.000 para estar en pista. Así, solo tres mil personas lo vieron en directo, una cifra sorprendentemente baja para un recinto como el Coliseum.

Ciertamente, el paso de Frank Sinatra por la ciudad fue un visto y no visto. Solo estuvo unas cuatro horas en territorio herculino. Lo justo para aterrizar en Alvedro en avión privado desde Barcelona, dirigirse al Coliseum, actuar y marcharse al aeropuerto de santiagués de Lavacolla, desde donde abandonaría Galicia. Eso sí, cumplió como un profesional en un concierto en el que el guitarrista Tomatito, junto por los hermanos Carmona a bordo del grupo Ketama, fueron los teloneros.

Nonito Pereira, todo un referente a la hora de hablar de música en A Coruña, fue tajante al analizar el concierto: “El público se encontró con un artista en toda su plenitud, que hizo rememorar a los asistentes toda una vida dedicada a la canción y que provocó el entusiasmo en el recinto multiusos”.

Frank Sinatra, en el Coliseum en 1992 | AEC

Otra figura legendaria que estuvo en la ciudad es Bob Dylan, que actuó en el Concierto de los Mil Años el 9 de julio de 1993 (era la segunda jornada del festival celebrado en el estadio de Riazor). En esa cita también estuvo presente Robert Plant, que se haría con el galardón tres lustros después, en el año 2008.

Lo cierto es que este macroconcierto, que se celebró con motivo del Xacobeo 93, es un evento que forma parte, sin duda, de la historia de la ciudad. Neil Young, Chuck Berry, Chris Isaak, George Benson, Sting, The Kinks, John Mayall, Eric Burdon, Bo Diddley, Wilson Pickett y Jerry Lee Lewis, además de Dylan y Plant, convirtieron al estadio de Riazor en la capital mundial de la música durante aquel inolvidable fin de semana.

El evento fue de tal magnitud que, más de tres décadas después, en A Coruña todavía no se ha vuelto a vivir algo semejante. Además de la música, para el recuerdo quedan infinidad de anécdotas. Así, Jerry Lee Lewis, en un ataque de artista como otro cualquiera, decidió que no era apropiado que su imagen apareciese en las pantallas gigantes, y decidió cortar por lo sano. Ni corto ni perezoso, golpeó al operador de cámara encargado de filmarle y le envió al foso, dejándolo en fuera de juego sobre el césped de Riazor como si de un delantero despistado se tratase. Cosas del rock&roll.

En ese mismo fin de semana, los fanáticos de Bob Dylan se hartaron de repartir octavillas en los aledaños del estadio ensalzando las virtudes de su ídolo, en un documento que algunos conservan como oro en paño. Lo cierto es que fue algo hasta ese momento inimaginable, con el añadido de que era una época en la que no se estilaban los festivales de varios días con tantos artistas.

Ya en la parte final de la década, en 1997, llegaría el turno de Ray Charles, que el 17 de julio participó en un concierto que tuvo lugar en el Coliseum. El siguiente de la lista en pisar ese mismo recinto fue Beck, el 12 de julio de 2001, que salió al escenario antes que otra figura consagrada, Neil Young.

Ray Charles en A Coruña/Pedro Puig

Hubo que esperar casi ocho años para que otro ganador de los Grammy hiciese acto de presencia en A Coruña. Fue Cristopher Cross el encargado de poner punto y final a la sequía. Lo hizo el 28 de marzo en el Palacio de la Ópera.

Y a partir de ahí, otro gran periodo de espera. De hecho, en la década siguiente, solo habría dos nombres que añadir a esta lista. Primero, el de Bad Bunny, que sería ganador en 2025. El 30 de septiembre de 2017 fueron muchos los que le tiraron fotos durante su recordada actuación en Pelícano. Las entradas habían costado 25 euros, y muchos de los asistentes no eran conscientes de que estaban viendo en directo a un artista que unos años después sería toda una estrella a nivel mundial.

Al año siguiente, sería el turno de otro artista de verdadera enjundia. Se trata de Ringo Starr, todo un Beatle, que hizo vibrar al Coliseum el 29 de junio de 2018. A sus 78 años, la estrella británica se presentó en A Coruña, aunque, al igual que había sucedido años atrás con Frank Sinatra, la entrada que registró el Coliseum, de 3.500 personas, no parecía acorde al nivel del artista. Pero había un motivo: coincidía con O Son do Camiño, que tenía lugar en el Monte do Gozo, con Jamiroquai sobre el escenario santiagués.

Cartel de la actuación de Bad Bunny en Pelícano en 2017

Pero, aunque la ciudad solo contó con dos galardonados en esa década, lo cierto es que si tenemos en cuenta su área metropolitana la lista se amplía a tres. Eso sí, en este caso, se trata de una actuación en un evento privado. Y es que Norah Jones actuó en la boda de Marta Ortega el 16 de noviembre de 2018, en Anceis (Cambre), en una cita en la que también participaron Jamie Cullum y Chris Martin (líder de Coldplay).

Posteriormente hubo siete años de sequía, pero en 2025 se produjeron dos actuaciones en menos de un mes. Alanis Morissette actuó en concierto en el Coliseum el 9 de julio, mientras que el día 31 lo hizo Lionel Richie, que cierra por el momento la lista.

No solo en concierto

Mención aparte merece la presencia de otros ganadores en la ciudad, aunque no fuese para actuar. Herbie Hancock, que obtuvo el galardón en 2007, estuvo de copas en el Jazz Filloa, mientras que Bono, de U2, se pasó por Zara. Fue en 2008, cuando el artista y su mujer volaron en un avión privado desde Niza para estar cuatro horas en la ciudad y visitar las instalaciones en Arteixo.

En resumidas cuentas, una lista de estrellas que dejaron parte de su arte en la ciudad, muchos de ellos en momentos en los que los grandes conciertos que llenan el Coliseum o reúnen a miles de personas no eran tan frecuentes como en la actualidad. Todo para dejar bien claro que A Coruña es una ciudad de Grammys.