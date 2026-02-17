Álvaro Segade, 'Alvarito', choqueiro coruñés: "Soy la verdadera musa del destape"

Álvaro Segade, 'Alvarito', German Barreiros

Mientras unos niños querían ser doctores o abogados y otros futbolistas o tenistas, Álvaro Segade, 'Alvarito', siempre quiso ser choqueiro. Poco después de dejar el chupete, ya sentía debilidad por aquellos atuendos que se portan una vez al año y que despiertan el interés de la gente. Casi medio siglo de trayectoria carnavalera avala al nacido en el barrio de Labañou para ser una de las figuras más representativas del mundo choqueiro coruñés. Con cuatro cosas del armario y "con mucha actitud", hará este martes de Monte Alto su pasarela favorita ante la atenta mirada de los herculinos.

Martes de Carnaval en A Coruña: cortes de tráfico y cambios en las líneas de autobús Más información

¿Cuándo empezó su amor por Carnaval?

Empezó desde muy pequeñito. Mi madre me lo inculcó, aunque ella no se disfrazaba. Ni mis hermanos. A mí siempre me gustó. Cuando era pequeño, me acuerdo que mi madre me llevaba al Circo de Artesanos y me disfrazaba un poco de lo típico. Recuerdo un disfraz de mosquetero, por ejemplo. Yo vengo de una familia que no era muy pudiente, éramos siete en casa y solo trabajaba mi padre, así que iba disfrazado como podía. Después fui ganando premios y fui haciendo más gracia y, cuando me hice mayor, ya me disfrazaba de lo que quería. Siempre me encantó.

Aunque nació en Labañou, disfruta más en Monte Alto.

Yo nací en Labañou, pero residí muchos años en Monte Alto. Ahí es donde me gusta pavonearme. Como ayer actuaba en Zalaeta, ya no sabía si era casi mejor quedarme por ahí en un portal disfrazado para el día de hoy. El martes de Carnaval es un día muy importante para mí.

Su fama en A Coruña le llevó a tener placa propia en la calle San José. ¿Qué significó esto para usted?

Pues te quedas sin palabras. Solo de pensarlo, me emociono. A mí me la pusieron en 2015 y fui el tercero en tenerla. Para mí es algo muy importante. Tener un homenaje en tu propia ciudad..., prefiero eso que una semana de comilonas por ahí. Y ya es decir (ríe).

Para los choqueiros, la gracia no está en lo laborioso de un traje, sino en lo que más gracia provoque.

Para que sea un buen disfraz tienes que coger lo que tengas en el armario. Si hay algo que te falta, puedes comprarlo, pero no te tiene que llevar todo el año ni romperte la cabeza. Cuatro cosas y tener un poco de gracia, nada más. Si tú te sientes bien con lo que llevas puesto y la gente se ríe contigo, ya ganaste.

Este es el tiempo para el martes de Carnaval en A Coruña Más información

No basta el disfraz, hay que tener actitud.

Por supuesto. Es que sin actitud, no tienes gracia. Es más importante que el disfraz. A la gente lo que le gusta de mí es mi actitud.

¿Pasó vergüenza alguna vez?

Nunca. Lo que tuve son experiencias. La gente no entiende a veces y puede llegar a ser mala. Tuve malas experiencias con gente que quiere hacer daño, con personas que no entienden lo que es el Carnaval.

Pero sin perder la sonrisa. Muchas veces, oídos sordos.

Nunca la pierdo. Yo siempre voy vacilando a la gente, pero sanamente. Una vez cogí del ganchete a un señor mayor para hacer la broma y me dio un bastonazo. No entendí su reacción, pero no me importó.

¿Qué le está pareciendo este Carnaval?

Me está pareciendo que la gente vive con muchas ganas estas fiestas. Todavía más si cabe después del mal tiempo que hace. Al mal tiempo buena cara, como se suele decir. 'Ole' por esa gente que lo vive igual y no le importa el tiempo que haga. El Carnaval de Coruña no tiene parangón, es de los mejores de España. Y, sobre todo, es único.

La bandera rusa de la comparsa coruñesa ondeará en Cambre Más información

Aunque el plato gordo es hoy.

Por supuesto. Es uno de los mejores días del año. Desfilar por la calle de la Torre y ver a toda la gente feliz, a pesar del mal tiempo, es incomparable.

¿Repetirá el disfraz de este lunes?

Seguramente sí. Aunque a lo mejor se me enciende la luz y cambia. Eso sí, siempre de mujer y siempre del destape. Soy la verdadera musa del destape.