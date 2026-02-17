Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Acusan de desfalco del Córdoba FC al empresario del mercado navideño de María Pita

La Fiscalía pide ocho años de cárcel

Redacción
17/02/2026 18:41
Desmontaje casetas del mercadillo de Navidad en María Pita
Desmontaje casetas del mercadillo de Navidad en María Pita
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Todavía está fresca en la memoria de los coruñeses la polémica que rodeó al mercado navideño de María Pita. Lo que debía ser uno de los principales atractivos de las fiestas se convirtió en un fiasco embarazoso del Gobierno local cuando la empresa concesionaria no cumplió lo prometido, ofreciendo un mercadillo mucho menos atractivo de lo esperado. Pero Carlos González, el empresario responsable, tiene otros problemas más graves, puesto que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel por otro asunto mucho más serio: el defalco del Córdoba FC.

González presidió este club durante cinco años, entre 20211 y 20216. Los investigadores e la UCO sospechan que en ese tiempo utilizó el dinero destinado para construir una ciudad deportiva en construirse un chalé en La Moraleja Madrid. Según recoge ABC Córdoba. “Mi conclusión fue que se había pagado una ciudad deportiva que no se había construido y no se había pagado una casa que sí se había construido...”. El diario comenta que el informe de la UCO incluye los importes de las obras en la casa de La Moraleja y las facturas que llegaban al Cördoba CF. Casualmente, coinciden incluso en los céntimos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cartel con un código QR en la calle San Andrés

La moda de los carteles con código QR en la calle llega a A Coruña: por qué escanearlo no es una buena idea
Esther Durán
Exhibición de robots en China

China asombra al mundo con una exhibición de robots humanoides en la Gala del Año Nuevo lunar
Agencias
El ideal gallego

Un chico de 20 años resulta herido al ser alcanzado con su patinete por un coche en Lubre
Lucía Tenreiro
Sede del PP de Sada vandalizada

El PP de Sada denuncia el tercer ataque vandálico a su sede en un mes
Redacción