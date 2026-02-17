Desmontaje casetas del mercadillo de Navidad en María Pita Quintana

Todavía está fresca en la memoria de los coruñeses la polémica que rodeó al mercado navideño de María Pita. Lo que debía ser uno de los principales atractivos de las fiestas se convirtió en un fiasco embarazoso del Gobierno local cuando la empresa concesionaria no cumplió lo prometido, ofreciendo un mercadillo mucho menos atractivo de lo esperado. Pero Carlos González, el empresario responsable, tiene otros problemas más graves, puesto que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel por otro asunto mucho más serio: el defalco del Córdoba FC.

González presidió este club durante cinco años, entre 20211 y 20216. Los investigadores e la UCO sospechan que en ese tiempo utilizó el dinero destinado para construir una ciudad deportiva en construirse un chalé en La Moraleja Madrid. Según recoge ABC Córdoba. “Mi conclusión fue que se había pagado una ciudad deportiva que no se había construido y no se había pagado una casa que sí se había construido...”. El diario comenta que el informe de la UCO incluye los importes de las obras en la casa de La Moraleja y las facturas que llegaban al Cördoba CF. Casualmente, coinciden incluso en los céntimos.