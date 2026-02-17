Abascal luce una esvástica en el Carnaval coruñés más polémico

La comparsa de Os Maracos, el sábado, desfilando por San Andrés, con el cabezudo que representa a Santiago Abascal luciendo una cruz gamada en la solapa mientras empuña una ametralladora Quintana

El Carnaval es fiesta y diversión, burla e irreverencia. Algunos lo entiende, como Vox Galicia, que considera que entra dentro de la sátira el cabezudo de Santiago Abascal, su líder, con una esvástica en el pecho que aparece en la comparsa de Os Maracos. Pero siempre hay polémica. Podría decirse, en realidad, que es la salsa picante que aliña el Entroido. Esta año, ha estado centrada en la aparición de una bandera rusa en la comparsa Bribesly Hills, de Cambre, que causó indignación entre algunos miembros de la comunidad de refugiados ucranianos. La asociación AGA-Ucraína, que los representa, llegó a anunciar que pensaba acudir a la Fiscalía para que investigase un posible delito de odio.

Pese a todo, esta veterana comparsa ha decidido seguir adelante y presentarse en Cambre como hace cada año. Recuerdan que el espectáculo no solo incluye a un Zelenski toreando un coche ruso adornado con un misil y una bandera con un Putin al volante, sino también a Trump, a Maduro y a Delcy Rodriguez sobre una fragata de pega. El Carnaval reparte para todos. La propia alcaldesa defendió la sátira en su intervención ayer Radiocoruña. Y en ese contexto de tradición cultural y festiva, AGA-Ucraína hizo público anoche un comunicado en el que asegura que su postura no es la de “cuestionar el Carnaval ni de adoptar posturas radicales”. “Se trata, simplemente, de invitar a reflexionar sobre el impacto que determinadas representaciones pueden tener en personas que han vivido esa violencia en primera persona. La empatía no limita la libertad cultural: la enriquece”.

DECLARACIONES INÉS REY - alcaldesa: “El Carnaval se caracteriza precisamente por la sátira, la caricatura y la exageración” JOSÉ MANUEL SANDE- exconcejal “O Entroido axuda a simbolizar, a poñer en cuestión a utilizar o humor para darlle outro barniz” ROMUALDO IRIJOA- comparsa os maracos: “En Carnaval está todo permitido. Es un día al año. Pasado el Carnaval, se acaba la fiesta” ÓSCAR GARCÍA - vicepresidente de aga-ucraína “Entendemos y respetamos las tradiciones culturales y festivas”

El caso del cartel de 2017

La asociación de refugiados ucranianos desiste así, en principio, de acudir a los tribunales. De hacerlo, sería la segunda vez que ocurriese. La primera fue en 2017, cuando José Manuel Sande, entonces concejal de Cultura durante el mandato de Marea Atlántica, tuvo que acudir ante el juez por una denuncia de la asociación de Viudas de Lugo. La entidad se había ofendido por el cartel de Carnaval de ese año, que mostraba a un hombre vestido de papa y borracho. Sande guarda buenos recuerdos de aquel episodio, porque recibió el apoyo público. Una multitud se reunió frente a los Nuevos Juzgados para aplaudirle cuando salió de declarar por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. “Foi algo autoparódico. Pero se convertiu nun incentivo na defensa das liberdades”. Reconoce que visto retrospectivamente, sintió cierta sorpresa cuando se enteró de la denuncia. “A nós (a la Marea) pareceunos de armario con naftalina”. El caso se archivó inmediatamente pero considera que fue “un toque de atención” de lo que Sande denomina “un sobresalto constante na pelea en defensa das liberdades e dalgúns en defensa da censura que pode levar a situación absurdas”.

En el caso de los ucranianos, Sande se muestra comprensivo. “A guerra é un asunto delicado, e sempre é complexo entender todas as sensibilidades que poden verse implicadas”. Sin embargo, hace un alegato a favor de la tradición carnavalesca. “O Entroido axuda a simbolizar, a poñer en cuestión a utilizar o humor para darlle outro barniz de surrealismo. Pero sempre está aberto ao debate e a o diálogo”.

Reivindicativo

El presidente de Os Maracos, Romualdo Irijoa, sentencia: “En Carnaval está todo permitido. Es un día al año. Antiguamente, cuando estaba prohibido, la gente también salía a la calle y se metía con el político de turno, con todo aquel que representaba el poder”. Admite que cada comparsa tiene su filosofía, pero defiende que la suya siempre fue reivindicativa. “Siempre se exageran un poco las cosas. Es Carnaval”.

Por supuesto, las redes sociales lo amplifican todo. “Hay que decir que la ultraderecha las tiene controladas mientras que la izquierda pasa de eso”, comenta Irijoa. Tampoco cree que Vox tenga derecho a sentirse ofendido. “Porque si lo que sueltas por la boquita es fascismo puro pues...”, concluye señalando que “pasado el Carnaval, se acaba la fiesta”.