A Coruña es la ciudad gallega en la que hay más diferencia entre lo que cobran mujeres y hombres

Una mujer trabaja en un obrador

Las mujeres gallegas cobran una media de 23.153,78 euros al año, lo que supone unos 4.326 euros menos que los hombres, cuyo salario medio se sitúa casi en los 27.480 euros, un 15,7% más que ellas, reduciéndose la distancia en dos puntos porcentuales respecto al ejercicio previo.

Así se desprende del informe sobre la brecha salarial en Galicia elaborado por UGT a partir de los últimos datos disponibles, referentes a la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, que ha presentado este martes el sindicato.

El documento subraya que las gallegas cobran un salario similar al que ingresaban los hombres en 2015, siendo las terceras de toda España con menor retribución por hora, quedándose en los 15,36 euros, solo por delante de Murcia (15,22) y Canarias (14,95).

"Pero la brecha sube hasta el 26% si se analiza solo el sector privado y al 32,6% en el caso de las mujeres que cobran pensiones de jubilación", han añadido desde UGT. Pese a todo, dentro de estos "malos datos", la organización sindical ve una "pequeña mejora", indicando que la brecha salarial bajó en 5,6 puntos entre 2018 y 2023.

"Detrás de eso están las subidas del salario mínimo interprofesional, que arrancaba al inicio de la legislatura en los 735 euros", han insistido.

"Un segundo factor que está contribuyendo a este descenso, aunque más difícil de analizar, pero que sin duda de gran trascendencia, es la aplicación de la normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres, tanto en lo relativo a planes de igualdad como a igualdad retributiva", han destacado desde UGT.

Pese a los "progresos" de los últimos años, la desigualdad "aún persiste" y sus razones son "múltiples y complejas".

Entre otras cifras, UGT recoge que en las grandes empresas es donde menor brecha salarial existe en Galicia, ya que en las compañías de más de 200 trabajadores, la diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres es del 14,75%. En empresas de entre 1 y 49 empleados asciende al 23% y al 23,36% en el caso de firmas de entre 50 y 199 personas.

Por ciudades, A Coruña registra la mayor brecha por hora trabajada, con un 19,2% de diferencia entre mujeres y hombres, seguida de Santiago, con un 14,6% y de Ferrol, con un 13,5%. Lugo (9,8%), Pontevedra (9%) y Vigo (7,5%) siguen la lista, que cierra Ourense, con un 6,3%.