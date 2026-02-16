Los viejos bancos regresan al Obelisco Quintana

Como un viejo sofá que uno no se decide a tirar porque su cuerpo se ha hecho a él (o viceversa), los coruñeses echaban de menos los bancos de piedra que adornaban una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, como es la de los Cantones. Días atrás observaban con preocupación como los martillos neumáticos despiezaban los asientos en los que habían matado el tiempo esperando a una cita o donde se habían subido para contemplar una manifestación. Cuando las grúas se las llevaron, parecía que se acababa una etapa. Todo era una falsa alarma: ya están de vuelta en el lugar que han ocupado siempre. El Ayuntamiento los ha indultado y, una vez instalado el nuevo pavimento, parece como si no se hubieran ido.

A partir de ahora, compartirán espacio con el nuevo asiento que se ha instalado entre el Obelisco y la tienda Mango, una gran maceta que albergará cuatro árboles y también un banco capaz de acoger a una docena de personas cómodamente. Son, todo hay que decirlo, muy distintos. Los viejos asientos son circulares, sin aristas, luciendo volutas en sus reposabrazos, mientras que los nuevos son todos ángulos, sin intención sin pretensiones de amoldarse al cuerpo humano, y totalmente minimalistas.

El nuevo banco frente al Obelisco Patricia G. Fraga

Es, en todo caso, el estilo moderno que impera hoy en día y que puede verse en otros plazas ya modernizadas de la ciudad. El banco en cuestión traza un cuarto de círculo, centrándolo en el Obelisco, convirtiendo a los sedentes en espectadores de uno de los monumentos más importantes de la ciudad, quizá solo por detrás de la propia Torre de Hércules.

A cada lado, los bancos forman dos filas paralelas, cuatro en cada una. También se va a instalar un banco alrededor del metrosidero que tuvo que desplazarse unos quince metros para instalar la nueva salida del parking subterráneo, de una forma que recuerda al que ya existe en la esquina de la calle Santa catalina con San Andrés.

Y, para concluir la que será la nueva sala de estar al aire libre de los coruñeses, se instalará una especie de grada que abrazará la salida del párking. La uniformidad urbanística es un factor importante, que ayuda a crear unidad en el centro, desde la plaza de La Urbana hasta la del Obelisco, a medida que avanzan las humanizaciones.

Imagen del futuro aspecto de los Cantones

Desde octubre

Porque las obras continúan, desafiando la lluvia ya no pertinaz, sino que ya parece sempiterna. Desde octubre las obras también recibieron los primeros elementos del nuevo mobiliario urbano. Se comenzó con la ejecución del mobiliario urbano instalando los bancos de Alcalde Manuel Casas, plaza de Aduana, salida de Palexco, Teatro Colón y el Obelisco. Y, con la llegada del mobiliario, también aterrizaron las nuevas farolas, instalándose el alumbrado público entre la avenida de La Marina y Rúa Nueva, incluyendo Ambrosio Feijoo, Manuel Casas y la avenida del Puerto.

Cuando la obra llegue hasta la plaza de Mina, será el momento de instalar un nuevo banco, el más grande de todos, pensado como un semicírculo que tendrá como eje un árbol justo delante de Tezenis, eliminando para siempre el cruce por el triángulo que lleva al colorido paso de cebra que es uno de los más transitados de la ciudad y obligando a cruzar por el que se encuentra más pegado en el parking.

La idea es crear lugares de reposo, de encuentro, para que la calle no solo sea lugar de tránsito, sino de estancia. Aunque siempre será más difícil cuando el tiempo es tan inclemente como el de estos días. Justo enfrente de Afundación se instalarán un par de bancos de gran tamaño, como si fueran escuadradas, uno en ángulo recto y otro ligeramente más agudo.

Todo un catálogo de mobiliario urbano para la zona más transitada de la ciudad, al tiempo que la ampliación de la acera permitirá mejorar la circulación, lo que agradecerán aquellos con demasiada prisa para tomar asiento.