A Coruña

Suspendida la circulación de trenes entre A Coruña y Ferrol debido al temporal

16/02/2026 15:25
La circulación de trenes entre Ferrol y A Coruña se mantiene, desde hace unos días, interrumpida por "incidencia operativa derivada de las condiciones meteorológicas adversas".

Así lo han confirmado a Europa Press desde Renfe en relación a la situación del servicio tras la suspensión la semana pasada: "La compañía está realizando labores de exploración y trabaja para restablecerla en cuanto sea posible".

La borrasca ‘Nils’ impacta en el área coruñesa: trenes detenidos y árboles caídos

Más información

"Los viajeros están siendo informados al contacto facilitado al adquirir los billetes y se está facilitando un plan alternativo de transporte por carretera", explican.

Consultados si la situación tiene que ver con el accidente de un tren de mercancías a su paso por A Barcala (Cambre), a última hora del miércoles, al impactar contra un eucalipto que había caído sobre los carriles debido a una de las últimas borrascas, han explicado que esa "incidencia puntual quedó solventada".

"No obstante, se mantienen las labores de exploración de la vía", han remarcado sobre la situación en este caso y en relación a una incidencia con condiciones meteorológicas adversas.

