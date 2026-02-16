Mi cuenta

A Coruña

"O un polo outro, a casa sen varrer": el BNG de A Coruña recoge las demandas de los centros educativos de la ciudad

Redacción
16/02/2026 16:03
Alumnos del CEIP Emilia Pardo Bazán, a su llegada al colegio el primer día de este curso
Alumnos del CEIP Emilia Pardo Bazán, a su llegada al colegio el primer día de este curso
Patricia G. Fraga
La concejala del BNG en A Coruña, y diputada en O Hórreo, Mercedes Queixas, se dirigirá tanto a la Xunta como al Ayuntamiento herculino para trasladarle las demandas que ha recogido el Bloque entre la comunidad educativa de la ciudad, "moi preocupada polo abandono en que se achan diversos centros de ensino público".

De hecho, esta situación es la que ha llevado a la Federación de Anpas a convocar una movilización el sábado, 28 de febrero, en A Coruña.

Visita del conselleiro de Educación, Román Rodríguez al Centro Integrado de FP Paseo das Pontes

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, exige a la Xunta un Plan de rehabilitación integral para los edificios educativos de la ciudad

En un video en las redes sociales del BNG, Queixas critica la actitud de Xunta y Gobierno municipal:  “O un polo outro, a casa sen varrer. Estamos fartas de que o único que fagan sexa intercambiar reproches. A culpa é túa, non, non, é túa. Mentres tanto, nin uns nin outros atenden os seus deberes e competencias no coidado dos centros públicos de ensino, o Goberno Local no que ten a ver co mantemento básico e a Xunta, no que atinxe as obras maiores -reformas integrais, etc- e a dotación de profesorado”.

Felizmente, señalan desde la formación nacionalista, la comunidad educativa coruñesa sí ha reaccionado e incluso ha elaborado “un documento que é unha radiografía de como están os colexios da cidade”, con propuestas “que desde o BNG se asumen totalmente”. Ese documento ya les ha sido entregado a las administraciones competentes.

Por si parte, Queixas ha impulsado tanto en María Pita como en O Hórreo numerosas iniciativas al respecto. De hecho, el pasado 15 de enero el Pleno aprobó por unanimidad una moción de su autoría sobre "a necesaria recuperación da calidade dos centros de ensino públicos coruñeses".

