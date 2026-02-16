Martes de Carnaval en A Coruña: cortes de tráfico y cambios en las líneas de autobús

Cientos de personas se concentraron en las calles para ver los disfraces más originales en el desfile de comparsas Quintana

La fiesta del Martes de Carnaval obligará al Ayuntamiento de A Coruña a poner en marcha un dispositivo especial de tráfico y seguridad, en el que participarán más de 70 efectivos de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

La Festa Choqueira empezará a mediodía con el Andar do Entroido, pero los actos que afectarán al tráfico empezarán a producirse a partir de las 15.00 horas, en las zonas de la plaza de España y la calle de la Torre.

Desde las 10.00 horas empezarán a montarse los escenarios y elementos, lo que también podría provocar cortes puntuales en la circulación de las calles Curros Enríquez y calle de la Torre, en el entorno del Campo de Marte.

A las 15.00 se cortará el entorno de la plaza de España y la calle de la Torre, de manera que no se podrá circular en sentido salida de la ciudad. Este tráfico, señalan desde el Ayuntamiento, será desviado tanto desde la avenida de Hércules como desde la calle de la Torre hacia Ramón del Cueto en dirección al Paseo Marítimo.

También estarán cortados los accesos a la calle de la Torre desde San Vicente de Paúl, Marconi, Pintor Román Navarro, Calexo García, Alcalde Folla Yordi, Travesía de la Torre o San José, mientras que, según se desarrolle la fiesta, también podrían cerrarse al tráfico las calles Mondoñedo, San Juan o Montroig.

Finalmente, estarán cortados los accesos desde el lado de Pescadería en la calle Panaderas y desde As Atochas, la propia plaza de España.

El Ayuntamiento recomienda evitar el transporte privado y, en el caso concreto de los vecinos del barrio de Monte Alto, que usen las vías de conexión del Paseo Marítimo y la avenida del Puerto tanto para los accesos como para las salidas del barrio.

La celebración de la Festa Choqueira también obligará a anular la parada de taxis de la calle de la Torre a partir de las 15.00 horas.

Además, varias de las líneas de autobús urbano tendrán que modificar sus recorridos. A partir de las 15.00 horas, los buses que van por la calle de San Andrés y que conectan Monte Alto con el Ensanche (4, 6, 6A, 7 y 11) pasarán a circular por el Paseo Marítimo en ambos sentidos. En dirección Monte Alto circularán desde la confluencia con la calle Sol por el Paseo y hacia hacia la Torre y Pelamios, hasta llegar a Veramar, donde alcanzarán la calle Orillamar para recuperar su trayecto habitual. Mientras, en dirección hacia el Ensanche, irán desde la avenida de Hércules por Ramón del Cueto hacia Barrié de la Maza y llegarán hasta Modesta Goicouría y la plaza de Pontevedra, donde recuperarán su trayecto habitual.

Habrá dos paradas provisionales en Ramón del Cueto y en el entorno del colegio público de Zalaeta.

También verán modificado su trayecto habitual las líneas 3A, 5 y 17 desde Adormideras.

La línea 5 hará su recorrido, pero desde la calle de la Torre girará hacia la avenida de Hércules y Ramón del Cueto.

La línea 17 conectará a través de Ramón del Cueto y el Paseo Marítimo hacia la Torre, Pelamios y Veramar, donde girará hacia la avenida del Metrosidero para retomar su recorrido habitual.