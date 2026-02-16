Marta Ortega entra en el top-5 de los mejores gestores empresariales 2026

Marta Ortega, durante una de las juntas de Inditex

El presidente de Fundación 'La Caixa' ha vuelto a situarse, por décimosexto año consecutivo, como el gestor empresarial más valorado en 2026, según el último informe de Éxito Empresarial realizado por Advice Strategic Consultant.

El también presidente de CriteriaCaixa destaca por ser reflejo del compromiso social que encarna la fundación que encabeza y por tener cierta "autoridad y potestad" que a pocos empresarios se les ha concedido en España en Europa, con cargos en otras entidades como el World Savings Banks Institute (WSBI).

"Isidre Fainé encapsula las dos grandes dimensiones que agrupan todos los parámetros del éxito empresarial: excelencia en la gestión para obtener los mejores resultados y compromiso social con la sociedad y las personas", explica Jorge Díaz Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants.

Tras Fainé, en el ranking elaborado por la consultora figuran dos directivos del sector bancario como mejores líderes empresariales de España en 2026, como son el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, y la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

El principal atributo con el que se asocia a Gonzalo Gortázar es su "perfil estrictamente profesional" y, derivado de éste, el segundo factor es, "directivo orientado a resultados y centrado en el negocio".

Ana Botín es, junto a la presidenta de Inditex, Marta Ortega, una de las dos únicas mujeres que figuran en el 'top 5' de directivas más valoradas por su éxito empresarial. La presidenta del banco figura en tercer lugar, mientras que Ortega la sigue en cuarta posición. En el quinto puesto entra el presidente de Telefónica, Marc Murtra.

Los analistas destacan de Ana Botín su combinación de visión global, disciplina en costes y capacidad de influencia "política y regulatoria", situándola como una de las figuras más poderosas de la banca europea.

De su lado, Marta Ortega es destacada por la consultora por su papel en el que asume roles centrados en la responsabilidad social, la sostenibilidad y "el valor del talento que trabaja en Inditex".

La quinta posición de Marc Murtra es fruto de su carácter "prudente" tras un año al frente de Telefónica, con un plan estratégico centrado en desinvertir en Hispanoamérica y la apuesta por la digitalización.

El 'top 10' lo cierran el presidente de Mercadona, Juan Roig; el vicepresidente y consejero delegado de Melia Hotels, Gabriel Escarrer; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano; y el presidente de Indra, Ángel Escribano.

Entre los 25 mejores gestores empresariales del ranking 2026 como el presidente de ACS, Florentino Pérez; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; o el consejero delegado de IAG, Luis Gallego. En el total de los 25 empresarios mejor valorados, además de Marta Ortega y Ana Botín, figuran los nombres de otras tres mujeres: la consejera delegada de Eroski, Rosa Carabel (en quinceava posición); la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz (decimoséptimo puesto); y la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor (en el escalón 24).