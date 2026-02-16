Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mar de Fondo se alía con la OSG para el adelanto de su próximo disco

Óscar Ulla
Óscar Ulla
16/02/2026 11:12
Jesús Suárez, de Mar de Fondo, con el gerente de la OSG y los músicos en la grabación de 'Percebeiro' en Estudos Mans
Jesús Suárez, de Mar de Fondo, con el gerente de la OSG y los músicos en la grabación de 'Percebeiro' en Estudos Mans
Cedida
La banda de rock coruñesa Mar de Fondo prepara nuevo disco, 'Lo llamaban Rock and Roll', que verá la luz el próximo mes de abril y del que ya se ha podido escuchar un primer adelanto: 'Bailando con las ratas'. Para el segundo single, el grupo de Jesús Suárez se alía con los músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG)

De esta conjunción de rockeros y músicos clásicos nace 'Percebeiro', un tema que se podrá escuchar en plataformas digitales el 13 de marzo y cuyo videoclip estará disponible un día antes en el canal de Youtube de Mar de Fondo.

En un vídeo difundido por el grupo, su vocalista Jesús Suárez agradece a los músicos su colaboración y se emociona con la implicación de ellos con 'Percebeiro'. "Mi madre, que falleció hace ya unos años y murió pensando lo que iba a ser de mí, sabiendo que yo me iba a quedar ciego, estaría muy orgullosa de verme con vosotros hoy aquí, unos músicos excepcionales", asegura Suárez en Estudos Mans, donde se ha fraguado esta colaboración, que suma una capa orquestal a la base de rock habitual en la banda coruñesa.

En 'Percebeiro', Mar de Fondo busca poner el foco de su narrativa musical en el mar como territorio vital, cultural y también emocional. Este segundo adelanto del disco busca ser un homenaje a la gente del mar. Esta canción busca reflejar aspectos como el respeto, el sacrificio o la tradición, sin dejar de lado el fuerte vínculo con el mar de estos trabajadores. 

Más colaboraciones

La capa orquestal y las piezas más complejas serán un mantra en este nuevo álbum, que contará con más colaboraciones, además de la de la OSG.

Una de las personas que colaborará en el nuevo disco es el multiinstrumentista sarriano Abraham Cupeiro, cuyo trabajo está fuertemente vinculado a la recuperación de nuestro pasado musical y de instrumentos que se han ido perdiendo con el tiempo.

Abraham Cupeiro | “Cando fas unha película histórica como 'Gladiator', estes instrumentos entran xenial”

Más información

También acompaña a Mar de Fondo el compositor José Manuel Cancela, que acumula cinco premios Emmy por sus creaciones para cine y televisión y que ha acompañado como músico de gira a artistas y bandas como U2 o Celia Cruz.

Con todo esto, la banda asegura que este cuarto disco será "uno de los trabajos más ambiciosos, emocionales y conceptuales" de su carrera. 

