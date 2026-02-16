Los surfistas de A Coruña vuelven al agua en plena alerta amarilla

Hace cinco días los surfistas de A Coruña reivindicaron con una concentración su derecho a poder practicar su deporte pese a que se activen alertas meteorológicas en el mar. Este lunes, lo volvieron a hacer, pero de forma práctica: entre las olas.

Al menos tres deportistas tomaron las olas de la playa del Orzán a primera hora de este lunes mientras la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y MeteoGalicia mantenían activados avisos amarillos por mal tiempo.

En el caso de la agencia estatal, la alerta estará vigente durante toda la jornada de hoy, por olas que pueden llegar a 5 metros de altura. Por su parte, MeteoGalicia añade a este aviso otro amarillo por fuertes vientos del Suroeste que pueden superar los 50 kilómetros por hora.

Los surfistas coruñeses están plantando cara en los últimos meses a estas alertas meteorológicas alegando, entre otras cosas que prohibir el surf durante los temporales es dar la espalada al mar y a una actividad con más de 50 años de historia en la ciudad: "Non só somos surfistas. Tamén hai adestradores, técnicos, cativos, colexios, familias...", explicaba el pasado miércoles el entrenador Diego Martínez durante la concentración junto a la fuente de los Surfistas.

Exigían con su protesta que se modifique el protocolo autonómico que prohíbe su salida al mar en caso de alerta meteorológica, así como los artículos referidos a este mismo tema que aparecen en la nueva ordenanza de playas de A Coruña que "de facto cercenan" la práctica del surf. Avalan también su salida al mar en que las cifras de rescate de surfistas en Galicia son "prácticamente nulas" y que, de hecho, son ellos los que muchas veces ayudan a bañistas cuando no es temporada de baño y no hay socorristas.

Está previsto que este mismo lunes representantes de los surfistas coruñeses se reúnan con la alcaldesa, Inés Rey, para hacerle llegar sus reivindicaciones y propuestas.