Labinot Elshani | “Nos gustaría estar 3 o 4 veces al año en A Coruña para ofrecer algo diferente”

El CEO de Hispania Concertalia, Labinot Elshani Cedida

El próximo domingo 22 de febrero, el Palacio de la Ópera se sumergirá en un viaje espiritual de la mano de la orquesta Barucco y la Barucco Vokalensemble, con el espectáculo ‘Réquiem de Mozart-Hacia el paraíso’ (19.30 horas). Labinot Elshani, CEO de Hispania Concertalia, promotora de esta cita, promete “un réquiem como en los tiempos de Mozart”.

El Palacio de la Ópera se sumergirá en un viaje espiritual con el ‘Réquiem’ de Mozart Más información

Y es que para Elshani, “en su tiempo, tanto en el de Mozart como en el de Bach, siempre se ofrecía el réquiem con un vocal ensemble, no había un coro de 50 o 70 personas”. Y así será el domingo en el Palacio de la Ópera: “Todos los cantantes son solistas, cantan en la ópera de Viena y también en las salas más prestigiosas del mundo”. De este modo, en el escenario coruñés estarán presentes más de una treintena de músicos, además de más de una decena de voces, hasta sumar 45 integrantes, dirigidos todos por Heinz Ferlesch, “el director del coro más importante de Viena”, apunta Elshani, en referencia al Wiener Singakademie.

De este modo, “vamos a hacer un recorrido del programa muy especial”, que contará con canto gregoriano o las páginas sacras de Mozart, “algo muy espiritual”, adelanta Elshani.

“Esta producción se ha ofrecido en dos salas de Austria el año pasado”, comenta el responsable de Hispania Concertalia, que explica que un día antes de Coruña se desplegará en Madrid. “Ese concierto se va a grabar por la televisión española y por la televisión austriaca y se va a transmitir un mes después”, asegura.

Recuerdos de A Coruña

Hispania Concertalia, además de propuestas como la del 22, son los responsables de traer a la ciudad el ‘Concierto de Año Nuevo de Viena’, con músicos de la Filarmónica de Viena que participan cada año en el clásico recital del día 1 en el Musikverein vienés.

Elshani guarda un buen recuerdo de una de sus primeras visitas, en el año 2023. “Después del concierto, como 50 o 60 personas esperaron hasta que los músicos salieron de la sala para aplaudirles, es algo bonito que siempre tengo en la cabeza, porque es muy especial para nosotros, como equipo, y también para los músicos”. “Nos encanta volver a España y a Coruña para ofrecer este concierto”, añade Elshani.

Destaca de las propuestas que traen a la Península que siempre intentan “traer algo original, algo que no se ofrezca en otros sitios”, afirma. Y su intención es, cuando la agenda lo permita, regresar siempre que pueda. “Nos gustaría estar unas 3 o 4 veces al año en A Coruña para ofrecer al público algo diferente”. “No queremos hacer la competencia a nadie, nosotros queremos dar algo que no se ofrece, en un formato exclusivo y creo que es una riqueza para la escena en A Coruña y para la escena musical en general”, asegura el responsable de Hispania Concertalia.