La sala Pelícano aspira a entrar en el top-100 de mejores clubs del mundo

Momento de una de las fiestas de la sala Pelícano Pedro Puig

La sala Pelícano es una de las candidatas a posicionarse como uno de los 100 mejores clubs del mundo. Y es que el espacio coruñés es una de las opciones a entrar en el ranking que cada año elabora la revista británica Dj Mag a través de los votos del público.

Cada año, la revista elabora el top-100 de mejores Dj de todo el mundo, que da a conocer en el mes de octubre tras las diversas votaciones. Desde hace unos años, Dj Mag elabora también un ranking similar dedicado a clubs y discotecas de todo el globo.

Se trata de la primera vez que Pelícano opta a entrar en esta lista, la cual actualmente lidera Hï Ibiza. De acceder al listado, la sala coruñesa compartiría espacio con salas y discotecas icónicas como la londinense Fabric, Womb en Tokyo, Space Miami, Berghain en Berlín u Omnia, en Las Vegas, en cuyo diseño se inspira la propia Pelícano.

A diferencia del ranking de mejores Dj, el de mejores clubs se suele dar a conocer antes. El pasado 2025 el listado se descubrió en el mes de abril, cuando se encumbró a Hï Ibiza como el mejor, seguido de la brasileña Greenvalley, de Usuhaïa Ibiza, The Warehouse Project en Manchester y Echostage en Washington.