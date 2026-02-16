La Diputación de A Coruña y el Citic llevarán la IA generativa a seis institutos de la ciudad y su área

Un taller en un aula del IES Agra do Orzán de A Coruña

La Diputación de A Coruña, en colaboración con el Centro de Investigación TIC (Citic) de la Universidad de A Coruña, impulsa un programa educativo pionero sobre inteligencia artificial generativa dirigido al alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato en 20 centros educativos de la provincia, seis de ellos de la ciudad y su área metropolitana.

Según ha informado este lunes el ente provincial, la iniciativa tiene como objetivo acercar conocimientos básicos y competencias clave sobre una de las tecnologías más transformadoras de la actualidad, combinando contenidos teóricos con un enfoque eminentemente práctico.

El Gobierno aboga en A Coruña por un uso de la IA bajo control humano Más información

Las sesiones se desarrollan en aulas con ordenador y permiten al alumnado comprender el funcionamiento de la IA generativa, conocer aplicaciones actuales como ChatGPT, Gemini o HuggingChat, y reflexionar sobre su uso ético, seguro y responsable.

El programa aborda también el potencial de la IA en la creación de contenidos digitales y analiza los retos y oportunidades que estas herramientas presentan en los ámbitos educativo, social y profesional.

La diputada de Educación, Yoya Neira, ha indicado que "la inteligencia artificial ya forma parte de la realidad cotidiana de nuestra juventud, por lo que es fundamental que desde las instituciones públicas promovamos una formación crítica, rigurosa y adaptada a los nuevos tiempos".

Neira ha subrayado que "no se trata solo de aprender a utilizar herramientas, sino de entender cómo funcionan, qué implicaciones tienen y cómo emplearlas con responsabilidad".

El calendario

Febreiro

IES Agra do Orzán (A Coruña): 9 e 23 febrero

IES Ferrol Vello (Ferrol): 11 e 25 febrero

IES Ortigueira (Ortigueira): 20 e 27 febrero

IES Isidro Parga Pondal (Carballo): 23 e 26 febrero

IES As Insuas (Muros): 23 e 27 febrero

IES Concepción Arenal (Ferrol): 24 febrero y 3 marzo

IES Fene (Fene): 24 febreiro y 3 marzo

Marzo

IES Elviña (A Coruña): 3 y 4 marzo

IES Praia Barraña (Boiro): 4 y 13 marzo

IES Terra de Soneira (Vimianzo): 27 febrero y 6 marzo

IES Sar (Santiago de Compostela): y e 19 marzo

IES Blanco Amor (Culleredo): 18 y 25 marzo

IES Eduardo Pondal (Ponteceso): 23 y 25 marzo

IES Mariñas (Betanzos): 24 y 27 marzo

Abril