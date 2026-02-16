Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Diputación de A Coruña y el Citic llevarán la IA generativa a seis institutos de la ciudad y su área

Efe
16/02/2026 12:16
Un taller en un aula del IES Agra do Orzán de A Coruña
La Diputación de A Coruña, en colaboración con el Centro de Investigación TIC (Citic) de la Universidad de A Coruña, impulsa un programa educativo pionero sobre inteligencia artificial generativa dirigido al alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato en 20 centros educativos de la provincia, seis de ellos de la ciudad y su área metropolitana.

Según ha informado este lunes el ente provincial, la iniciativa tiene como objetivo acercar conocimientos básicos y competencias clave sobre una de las tecnologías más transformadoras de la actualidad, combinando contenidos teóricos con un enfoque eminentemente práctico.

Segunda jornada de la Cumbre sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Dominio Militar (REAIM 2026)

El Gobierno aboga en A Coruña por un uso de la IA bajo control humano

Más información

Las sesiones se desarrollan en aulas con ordenador y permiten al alumnado comprender el funcionamiento de la IA generativa, conocer aplicaciones actuales como ChatGPT, Gemini o HuggingChat, y reflexionar sobre su uso ético, seguro y responsable.

El programa aborda también el potencial de la IA en la creación de contenidos digitales y analiza los retos y oportunidades que estas herramientas presentan en los ámbitos educativo, social y profesional.

La diputada de Educación, Yoya Neira, ha indicado que "la inteligencia artificial ya forma parte de la realidad cotidiana de nuestra juventud, por lo que es fundamental que desde las instituciones públicas promovamos una formación crítica, rigurosa y adaptada a los nuevos tiempos".

Neira ha subrayado que "no se trata solo de aprender a utilizar herramientas, sino de entender cómo funcionan, qué implicaciones tienen y cómo emplearlas con responsabilidad". 

El calendario

  • Febreiro

  • IES Agra do Orzán (A Coruña): 9 e 23 febrero
  • IES Ferrol Vello (Ferrol): 11 e 25 febrero
  • IES Ortigueira (Ortigueira): 20 e 27 febrero
  • IES Isidro Parga Pondal (Carballo): 23 e 26 febrero
  • IES As Insuas (Muros): 23 e 27 febrero
  • IES Concepción Arenal (Ferrol): 24 febrero y 3 marzo
  • IES Fene (Fene): 24 febreiro y 3 marzo

  • Marzo

  • IES Elviña (A Coruña): 3 y 4 marzo
  • IES Praia Barraña (Boiro): 4 y 13 marzo
  • IES Terra de Soneira (Vimianzo): 27 febrero y 6 marzo
  • IES Sar (Santiago de Compostela): y e 19 marzo
  • IES Blanco Amor (Culleredo): 18 y 25 marzo
  • IES Eduardo Pondal (Ponteceso): 23 y 25 marzo
  • IES Mariñas (Betanzos): 24 y 27 marzo

  • Abril

  • IES nº 1 Ribeira (Ribeira): 7 y 10 abril
  • IES Manuel Murguía (Arteixo): 7 y 14 abril
  • IES Xulián Magariños (Negreira): 15 y 17 abril
  • IES María Casares (Oleiros): 15 y 17 abril
  • IES Cabo Ortegal (Cariño): 20 y 27 abril
