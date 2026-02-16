Mi cuenta

A Coruña

La bandera rusa de la comparsa coruñesa ondeará en Cambre

La asociación AGA-Ucraína había expresado su malestar y anunciado que acudirá a la Fiscalía por un delito de odio

Abel Peña
Abel Peña
16/02/2026 11:47
Momento de la actuación de la comparsa Bribesly Hills
Momento de la actuación de la comparsa Bribesly Hills
Quintana
La comparsa Bribesly Hills participará, como todos los años, en el desfile del sábado en su Cambre natal. Y lo hará tal y como lo hizo el sábado en A Coruña: con una caricatura de la situación internacional en la que figuran Trump, Maduro, Delcy en una fragata y también un Zelenksy toreando a Putin al volante de un todoterreno con la bandera rusa.  

El sábado, varias personas, refugiados ucranianos, habían llamado al 092 y al 091 para informar de la presencia del coche y, sobre todo, la bandera, que les ofendía. Consideran que se frivoliza el conflicto que desgarra su patria. 

El resultado es que AGA-Ucraína, la asociación que les representa, ha amenazado con acudir a la Fiscalía, supuestamente para acusarles de un delito de odio. Tras la estupefacción inicial, y aunque no desean generar malestar en nadie, la comparsa Bribesly Hills ha decidido seguir adelante. 

La comparsa Bribesly Hills, parodiando el conflicto ucraniano

La asociación de ucranianos Aga-Ucraína llevará a la comparsa coruñesa hasta la Fiscalía

Más información
