A Coruña

Galigrain destina 1,3 millones de euros para ampliar sus instalaciones en Langosteira

Construirá un edificio de oficinas y otras instalaciones complementarias

Iván Aguiar
16/02/2026 01:00
Instalaciones de Galigrain en el Puerto Exterior de Langosteira
Germán Barreiros
Galigrain, empresa perteneciente al Grupo Nogar, aumentará su presencia en el Puerto Exterior de Langosteira tras solicitar una nueva ampliación de su concesión principal en el recinto, con el objetivo de construir un edificio de oficinas y otras instalaciones complementarias. La inversión que realizará asciende a 1,3 millones de euros.

El motor que mueve las mercancías del puerto de A Coruña: TMGA, Pérez Torres y Galigrain

Esta actuación supondrá un incremento de la superficie en 8.825 metros cuadrados, por lo que superará los 94.000 metros cuadrados en total. Debido al progresivo traslado de la actividad desde el puerto interior a Punta Langosteira, la empresa construirá un edificio de tres plantas, con una superficie útil total de 728 metros cuadrados. Contará con todos los servicios necesarios para sus empleados.

Además, habilitará un taller para el mantenimiento, reparación y lavado de la maquinaria que utiliza en las operaciones de carga y descarga de mercancías. El proyecto se completa con el asfaltado de viales y el cierre perimetral de la concesión. Esta empresa gallega, del grupo Nogar, supera los 50 millones de euros de inversión en Punta Langosteira.

