Este es el tiempo para el martes de Carnaval en A Coruña

Andrea López Ramos
16/02/2026 18:55
Cientos de personas se concentraron en las calles para ver los disfraces más originales
Quintana
El martes de Carnaval es uno de los días festivos más esperados por todos, pues los coruñeses salen a la calle con sus mejores disfraces, alegrando la vista de quien por ellos pasen. 

A pesar de la cantidad de días seguidos que lleva lloviendo en la ciudad, según Meteo Galicia esta situación parará justo para esta jornada festiva. Ya desde el lunes por la noche, cuando muchos jóvenes aprovechan para salir de fiesta, la lluvia cesará en A Coruña, pudiendo así gozar de las reuniones con amigos.

A Coruña solo se libró de la lluvia en dos de los 43 días de 2026

Esto se mantendrá durante todo el martes antes de que el miércoles se active la alerta amarilla en el mar por las olas. 

En cuanto a las temperaturas, a pesar de que serán altas para las mínimas, se mantienen normales en las máximas. Esto se traduce en doce grados de mínima y catorce de máxima. Los cielos, eso sí, permanecerán cubiertos, una promesa de que el miércoles regresa la lluvia. 

