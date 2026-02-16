Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Entre 18 y 210 euros al mes: esto es lo que cuesta cada uno de los 28 puestos de la plaza de Lugo que va a licitar A Coruña

Redacción
16/02/2026 15:06
Marisco en un puesto de la plaza de Lugo
Marisco en un puesto de la plaza de Lugo
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

En los próximos días, el Ayuntamiento de A Coruña sacará la licitación 28 puestos vacíos en el mercado de Eusebio de A Guarda, en la plaza de Lugo. Las adjudicaciones serán por un período inicial de 15 años, con una posibilidad de prórroga (de haber mutuo acuerdo de las partes) de otros 10 años.

El interés municipal con estas licitaciones, señalan desde el Gobierno local, es darle un impulso al mercado y a la actividad comercial con la apertura de nuevas instalaciones; generar empleo en un entorno adaptado a los nuevos tiempos; y fomentar el consumo de producto fresco, ecológico y de proximidad, así como otros productos de interés para la ciudadanía.

Las ofertas deberán presentarse a través de la plataforma de contratación, conforme a los requisitos técnicos establecidos. 

Marcos Sendón, conocido como Marc del Norte

Llegan nuevos ocupantes al mercado de Monte Alto: ropa, zumos, bocadillos y se planea el sushi

Más información

El plazo de presentación de proposiciones se establece en 30 días hábiles, que contarán a partir del día siguiente al de publicarse la  licitación en el BOP de A Coruña.

"Es una obra que hace barrio y ciudad", señala la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey

A Coruña abre el proceso de licitación de 21 puestos en los mercados de Monte Alto y San Agustín

Más información

Los lotes disponibles incluyen:

  • 4 locales exteriores
  • 11 puestos en la planta baja (incluyendo 10 de pescadería)
  • 6 puestos en la primera planta
  • 7 puestos en la segunda planta

Los precios mensuales de salida de los puestos oscina entre los 18,39 € del más barato y los 210,70 € del más caro. 

Como en todos los concursos se valorará la cuantía ofertada por los particulares.

En los últimos tiempos el Ayuntamiento licitó puestos vacíos en los mercados de San Agustín y Monte Alto. “Se trata —indica la alcaldesa, Inés Rey— de contribuir a dinamizar nuestros mercados pero también de ofrecer oportunidades laborales a aquellas personas que deseen emprender”. 

El mercado de la plaza de Lugo cuenta en la actualidad con cerca de 190 puestos y es un referente a nivel nacional por la calidad de sus productos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Momento de una de las fiestas de la sala Pelícano

La sala Pelícano aspira a entrar en el top-100 de mejores clubs del mundo
Óscar Ulla
El ideal gallego

El plazo para anotarse a las oposiciones de la Xunta con 1.600 plazas en educación abrirá el 24 de febrero
EP
Alumnos del CEIP Emilia Pardo Bazán, a su llegada al colegio el primer día de este curso

"O un polo outro, a casa sen varrer": el BNG de A Coruña recoge las demandas de los centros educativos de la ciudad
Redacción
Un momento de la reunión del Consello da Xunta del 16 de febrero

La comercializadora energética de la Xunta empieza a operar con descuentos en el parque de Mondigo
EFE