Entre 18 y 210 euros al mes: esto es lo que cuesta cada uno de los 28 puestos de la plaza de Lugo que va a licitar A Coruña

Marisco en un puesto de la plaza de Lugo Carlota Blanco

En los próximos días, el Ayuntamiento de A Coruña sacará la licitación 28 puestos vacíos en el mercado de Eusebio de A Guarda, en la plaza de Lugo. Las adjudicaciones serán por un período inicial de 15 años, con una posibilidad de prórroga (de haber mutuo acuerdo de las partes) de otros 10 años.

El interés municipal con estas licitaciones, señalan desde el Gobierno local, es darle un impulso al mercado y a la actividad comercial con la apertura de nuevas instalaciones; generar empleo en un entorno adaptado a los nuevos tiempos; y fomentar el consumo de producto fresco, ecológico y de proximidad, así como otros productos de interés para la ciudadanía.

Las ofertas deberán presentarse a través de la plataforma de contratación, conforme a los requisitos técnicos establecidos.

El plazo de presentación de proposiciones se establece en 30 días hábiles, que contarán a partir del día siguiente al de publicarse la licitación en el BOP de A Coruña.

Los lotes disponibles incluyen:

4 locales exteriores

11 puestos en la planta baja (incluyendo 10 de pescadería)

6 puestos en la primera planta

7 puestos en la segunda planta

Los precios mensuales de salida de los puestos oscina entre los 18,39 € del más barato y los 210,70 € del más caro.

Como en todos los concursos se valorará la cuantía ofertada por los particulares.

En los últimos tiempos el Ayuntamiento licitó puestos vacíos en los mercados de San Agustín y Monte Alto. “Se trata —indica la alcaldesa, Inés Rey— de contribuir a dinamizar nuestros mercados pero también de ofrecer oportunidades laborales a aquellas personas que deseen emprender”.

El mercado de la plaza de Lugo cuenta en la actualidad con cerca de 190 puestos y es un referente a nivel nacional por la calidad de sus productos.