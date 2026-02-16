El motor que mueve las mercancías del puerto de A Coruña: TMGA, Pérez Torres y Galigrain

Instalaciones de Galigrain en el Puerto Exterior de Langosteira Autoridad Portuaria de A Coruña

La actividad portuaria en A Coruña depende del engranaje de tres grandes empresas dedicadas a la estiba —el proceso de colocar, distribuir y asegurar la carga dentro de un buque—. Están especializadas en graneles sólidos y son el pulmón logístico que conecta la industria coruñesa con los mercados nacional e internacional.

En el corazón de esta maquinaria se encuentran tres nombres propios: TMGA (Terminales Marítimos de Galicia), Pérez Torres Marítima y Galigrain (integrada en el grupo Nogar). Estas tres compañías son las responsables de gestionar el flujo de las mercancías que llegan y también parten a diversos puntos de todo el mundo.

Mercancías

Aunque el puerto maneja una gran diversidad de bienes, la actividad de estas tres operadoras se concentra especialmente en cuatro pilares básicos para el suministro industrial y alimentario. Destacan los productos agroalimentarios (cereales y harinas destinadas a la cabaña ganadera), el carbón (materia prima vinculada especialmente a la generación energética y de combustibles), el hierro (clave para la industria pesada) y azufre (componente crítico para procesos químicos y fertilizantes).

El futuro de estas empresas en el recinto portuario pasa por la consolidación de sus operaciones en el Puerto Exterior de Langosteira. El tráfico de mercancías del puerto de A Coruña experimentó un descenso de cerca del 6% el año pasado, con 13,8 millones de toneladas, frente a las 14,7 registradas en el ejercicio anterior.

La actividad de la dársena herculina está dedicada en su mayor parte a las importaciones, que suponen el 70% del total. Mientras que las exportaciones se quedan en un 30%.

La mayor parte de los productos que llegan al puerto interior como al exterior proceden de Estados Unidos, México y Libia. En el caso de las operaciones dedicadas a exportación, el mayor cliente es el mercado español, seguido de países como Holanda y Francia.

Grupos empresariales

Detrás de las grúas de TMGA, Pérez Torres y Galigrain se encuentran tres de los grupos logísticos más potentes de la Península Ibérica.

TMGA (Terminales Marítimos de Galicia) forma parte del Grupo Erhardt, una corporación histórica con más de 140 años de trayectoria en el sector industrial y logístico. Además, cuenta con el respaldo de Noatum Maritime, lo que le otorga una capacidad operativa de escala global.

Pérez Torres Marítima es el buque insignia del Grupo Pérez Torres. Esta compañía gallega ha sabido diversificarse desde sus orígenes en el puerto de Marín hasta convertirse en un referente internacional, especialmente valorada por su capacidad para manejar mercancías complejas, como los componentes de parques eólicos.

Por su parte, Galigrain representa el brazo estibador del Grupo Nogar. La familia Nogueira ha consolidado a esta empresa como la pieza clave del sector agroalimentario en Langosteira, realizando inversiones millonarias en sistemas de descarga automatizada que han posicionado a A Coruña como la gran puerta de entrada de cereal para el noroeste peninsular.