Cañita Brava anuncia en la televisión que padece un cáncer de colon

Cañita Brava durante su reportaje en "Y ahora Sonsoles"

Este lunes Cañita Brava fue protagonista de un reportaje emitido en el programa "Y ahora Sonsoles", presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3. Durante este espacio, que fue grabado antes de su intervención quirúrgica, el actor coruñés aseguró que sufría de un cáncer de colon.

Según ha podido saber El Ideal Gallego, Cañita fue operado el pasado 22 de enero en el CHUAC. La intervención resultó ser un éxito. El cáncer estaba localizado y no había ganglios linfáticos afectados. Es decir, no hay metástasis. No ha precisado ni de quimioterapia, simplemente está siguiendo una dieta. Por tanto, está convaleciente, pero espera recuperarse pronto y poder asistir en Madrid al estreno de la nueva de la saga Torrente, en la que interpreta al ministro de Cultura.

Durante unos minutos, en el programa quisieron dar voz a una estrella coruñesa como es Cañita, repasando, primeramente, sus inicios en el mundo de la televisión, donde destacan sus apariciones en la saga Torrente. Tras esto, comenzó un reportaje donde nos mostraba cómo es su casa, un piso en A Coruña que comparte con otras cinco personas.

Este pequeño apartamento se nota que está viejo, deteriorado y con problemas, por ejemplo, con el agua caliente, ya que tienen que esperar casi dos horas entre los habitantes para poder ducharse. En la compra no gastan más de 17 euros cada uno, haciéndola dos veces al mes. A esto se le suma el alquiler, casi 250 euros que salen de su pensión de 450.

Tras esta primera parte del reportaje, Sonsoles y sus compañeros se preguntaban qué había pasado con todo el dinero que había ganado anteriormente. Cañita aseguró en el vídeo que lo malgastó en viajes y, sobre todo, en el juego, acudiendo al casino hasta seis días a la semana.

A pesar de todo, Cañita Brava asegura sentirse muy arropado y querido por la gente y, sobre todo, por sus sobrinos, y mantiene la esperanza de poder vivir en un piso propio y trata su cáncer con el positivismo que le caracteriza.