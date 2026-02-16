Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Cañita Brava anuncia en la televisión que padece un cáncer de colon

Según ha podido saber El Ideal Gallego, el actor coruñés fue operado en enero

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
16/02/2026 20:12
Cañita Brava durante su reportaje en "Y ahora Sonsoles"
Cañita Brava durante su reportaje en "Y ahora Sonsoles"
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Este lunes Cañita Brava fue protagonista de un reportaje emitido en el programa "Y ahora Sonsoles", presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3. Durante este espacio, que fue grabado antes de su intervención quirúrgica, el actor coruñés aseguró que sufría de un cáncer de colon.

Según ha podido saber El Ideal Gallego, Cañita fue operado el pasado 22 de enero en el CHUAC. La intervención resultó ser un éxito. El cáncer estaba localizado y no había ganglios linfáticos afectados. Es decir, no hay metástasis. No ha precisado ni de quimioterapia, simplemente está siguiendo una dieta. Por tanto, está convaleciente, pero espera recuperarse pronto y poder asistir en Madrid al estreno de la nueva de la saga Torrente, en la que interpreta al ministro de Cultura.

Se rueda Torrente 6: Cañita Brava ya sabe qué va a decir

Más información

Durante unos minutos, en el programa quisieron dar voz a una estrella coruñesa como es Cañita, repasando, primeramente, sus inicios en el mundo de la televisión, donde destacan sus apariciones en la saga Torrente. Tras esto, comenzó un reportaje donde nos mostraba cómo es su casa, un piso en A Coruña que comparte con otras cinco personas. 

Este pequeño apartamento se nota que está viejo, deteriorado y con problemas, por ejemplo, con el agua caliente, ya que tienen que esperar casi dos horas entre los habitantes para poder ducharse. En la compra no gastan más de 17 euros cada uno, haciéndola dos veces al mes. A esto se le suma el alquiler, casi 250 euros que salen de su pensión de 450. 

Tras esta primera parte del reportaje, Sonsoles y sus compañeros se preguntaban qué había pasado con todo el dinero que había ganado anteriormente. Cañita aseguró en el vídeo que lo malgastó en viajes y, sobre todo, en el juego, acudiendo al casino hasta seis días a la semana. 

A pesar de todo, Cañita Brava asegura sentirse muy arropado y querido por la gente y, sobre todo, por sus sobrinos, y mantiene la esperanza de poder vivir en un piso propio y trata su cáncer con el positivismo que le caracteriza. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Fallece el actor Robert Duvall

Muere Robert Duvall, el aclamado actor de Apocalypse Now y El Padrino, a los 95 años
EFE
El de Alberto gana un Sol de la Guía Repsol

A Coruña suma dos nuevos restaurantes galardonados con un Sol de la Guía Repsol
Redacción
Los viejos bancos regresan al Obelisco

Vuelven los bancos de siempre al nuevo espacio de los Cantones
Abel Peña
Vecinos de Grazalema (Cádiz) intentan achicar agua de sus casa y locales debido a las intensas lluvias

Los vecinos de Grazalema viven con alegría y emoción la vuelta a casa tras 11 días desalojados
EP