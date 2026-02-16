Atropellado un hombre en A Coruña en un paso de peatones regulado por semáforos

Un hombre de 62 años ha resultado herido leve en la mañana de este lunes al sufrir un atropello en un paso de peatones regulado por semáforos en A Coruña.

Dos conductores ebrios colisionan en la ronda de Camilo José Cela Más información

Según han confirmado desde la Policía Local, consultada por Europa Press, el accidente se produjo entorno a las 08.20 horas en el cruce de la avenida de Fisterra con la calle Tornos en la ciudad herculina.

"En principio, fue en estado leve", han especificado tras explicar que el hombre fue trasladado por una ambulancia del 061 a un centro hospitalario.