Así son los pisos turísticos que abrirán en lo que ahora son dos edificios ruinosos de San Andrés

Estado actual de los números 45 y 47 de San Andrés, frente a la iglesia Castrense Patricia G. Fraga

Dos edificios en ruinas de San Andrés albergarán habitaciones y apartamentos turísticos. Los números 45 y 47 se convertirán en un establecimiento dedicado al turismo, cuyas obras de rehabilitación –para las cuales tienen licencia para la unión funcional de los dos edificios, según fuentes municipales– avanzan.

Frente a la iglesia Castrense, los inmuebles poseen un total de seis plantas, con una fachada exterior hacia la calle San Andrés y otra fachada hacia el patio interior. El programa funcional, según la empresa encargada del proyecto, Esférica Inversiones, incluye dieciséis unidades alojativas, distribuidas en habitaciones individuales, dobles y apartamentos completos. Esta variedad tipológica “permitirá a San Andrés 45-47 adaptarse a diferentes perfiles de cliente —desde viajeros en solitario hasta parejas y familias—, posicionándose como un complejo versátil y competitivo dentro del mercado local de apartamentos turísticos”, informan. El inmueble, además, tendrá ascensor, tal y como se puede ver en las imágenes del futuro proyecto.

Cada edificio consta de planta baja, cuatro plantas altas y bajo cubierta. Las plantas altas presentan una superficie aproximada de 100 metros cuadrados por nivel y por edificio, lo que permitirá desarrollar un total de catorce habitaciones de unos 35 metros cuadrados cada una, así como dos apartamentos dúplex en el bajo cubierta de 60 metros cuadrados cada uno. En total, el proyecto contempla 16 unidades alojativas.

Cocina semiabierta, mesa de comedor y parte del salón de uno de los pisos de San Andrés Esférica Inversiones

En la web del proyecto de Esférica Inversiones se pueden ver recreaciones de cómo serán los pisos turísticos, así como la futura fachada. Respetando la estética arquitectónica de la zona, en el exterior de los número 45-47 reinarán las galerías, que también jugarán un papel importante en el interior de los pisos. Así, los grandes ventanales aportarán luz directa al salón, con cocina semiabierta, en el caso de las viviendas con mayor tamaño. Los tonos cálidos y el mobiliario de madera parecen ser la tendencia que seguirá la decoración de todas las estancias.

El proyecto cuenta con licencia urbanística concedida en el año 2024. El cronograma contempla la finalización de las obras y la apertura al público durante el primer trimestre del próximo ejercicio. A partir de esa fecha, “se dará inicio a la explotación turística del activo, consolidando así una nueva propuesta de alojamiento diferenciada en el centro histórico de A Coruña”.

Esférica Inversiones ya cuenta con otro activo turístico en la ciudad, denominado Marina 30. “La proximidad entre ambos proyectos, su complementariedad en tipologías y la posibilidad de compartir recursos y estrategias de gestión, contribuirán a optimizar la eficiencia operativa y reforzar la presencia de Esférica en el sector hotelero”, añaden desde la empresa encargada del proyecto de la renovada San Andrés.