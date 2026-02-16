A Coruña suma dos nuevos restaurantes galardonados con un Sol de la Guía Repsol

El de Alberto gana un Sol de la Guía Repsol Cedida

Galicia cuenta desde este lunes con un nuevo restaurante reconocido con Tres Soles Guía Repsol, A Tafona, situado en Santiago de Compostela, en la provincia de A Coruña. Además, en la ciudad se estrenan con Un Sol los restaurantes El de Alberto y Gunnen, además de Marna (Pontevedra, Alberte (Vigo), O Secadeiro (Outes), Vértigo (Sober) y Miguel González (O Pereiro de Aguiar), en Ourense.

La ciudad de A Coruña sumó en 2025 dos restaurantes con Dos Soles de la Guía Repsol (Bido y Árbore da Veira), mientras que con Un Sol fueron reconocidos Eclectic, Nado, Omakase Sushi Bar, Salitre y Terreo Cocina Casual.

Con estas ocho incorporaciones, Galicia cuenta con un total de 49 restaurantes galardonados: 34 con Un Sol, doce con Dos Soles y tres con Tres Soles.

“Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector”, ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

Entre los 83 nuevos Soles que se suman este año a la comunidad de Guía Repsol, se distinguen 3 restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: A Tafona (A Coruña), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Voro (Mallorca), que evidencian la heterogeneidad del país, donde es posible probar cocinas muy diversas que defienden los fundamentos del lugar en el que están enclavadas, pero comparten una cultura común como nexo de unión.

Así, la propuesta de Lucía Freitas en Santiago de Compostela destila, según la Guía Repsol, "sabor atlántico y se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio, en el que las productoras y artesanas son parte fundamental".

En Capdepera (Mallorca), el cocinero jienense Álvaro Salazar despliega en Voro un mosaico mediterráneo filtrado por su memoria andaluza, en el que las características de cada producto se exprimen con creatividad. Ramón Freixa, tras un paréntesis cerrado por cambio de ubicación, revalida los Tres Soles en el gastronómico Atelier, donde en una barra sólo para diez comensales busca el clímax a través de una experiencia exclusiva.

Guía Repsol reconoce con 1 Sol a los restaurantes gallegos ‘Indómito’, ‘Nordestada’, ‘Marmurio do Rio’ y ‘Meloxeira Praia’ Más información

Once son los restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol: se reconoce el diálogo entre vino y cocina de Barahonda, ubicado en una bodega centenaria en Yecla (Murcia); Bascoat (Madrid), donde sobresale una cocina vasca actualizada; Callizo, que apuesta por la cocina de monte del Alto Aragón en Aínsa (Huesca); Dos Palillos (Barcelona), en el que el Mediterráneo y Asia se hermanan con éxito; Dromo (Badajoz), mezcla de memoria familiar con vanguardia para ensalzar sabores populares; Fierro (Valencia) transita entre la costa y la huerta del entorno y Argentina; La Bicicleta, en Hoznayo (Cantabria), se mueve entre lo actual y lo atemporal para desmenuzar las raíces; Mesón Sabor Andaluz eleva el producto humilde con una cocina emocional y familiar en Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz; San Hô, en Tenerife, es un viaje culinario mestizo con parada en las siete islas canarias; en Smoked Room (Madrid), las brasas y la temporada son protagonistas en esta barra omakase, y en Vandelvira (Jaén) los vegetales son los reyes de un menú pegado a la tierra.

Los jóvenes cocineros son multitud entre los 69 Un Sol Guía Repsol 2026. Partidarios de menús más cortos y asequibles, responden a las demandas de un comensal que busca frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalle. “Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar pegada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora. En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esa mezcla de veteranía y juventud es una de nuestras mayores riquezas”, ha destacado el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Todas las novedades de los Soles Guía Repsol 2026

Tres Soles

‘A TAFONA’ (Santiago de Compostela, A Coruña)

‘RAMÓN FREIXA ATELIER’ (Madrid)

‘VORO’ (Capdepera, Mallorca)

Dos Soles

‘BARAHONDA’ (Yecla, Murcia)

‘BASCOAT’ (Madrid)

‘CALLIZO’ (Aínsa-Sobrarbe, Huesca)

‘DOS PALILLOS’ (Barcelona)

‘DROMO’ (Badajoz)

‘FIERRO’ (Valencia)

‘LA BICICLETA’ (Entrambasaguas, Cantabria)

‘MESÓN SABOR ANDALUZ’ (Alcalá del Valle, Cádiz)

‘SAN HÔ’ (Adeje, Tenerife)

‘SMOKED ROOM’ (Madrid)

‘VANDELVIRA’ (Baeza, Jaén)

Un Sol

‘2 ESTACIONES’ (Valencia)

‘539, PLATS FORTS’ (Puigcerdá, Girona)

‘ALBERTE’ (Vigo, Pontevedra)

‘AMAR BARCELONA’ (Barcelona)

‘AQUIARA’ (Ciutadella de Menorca, Menorca)

‘ARROPE’ (Rueda, Valladolid)

‘ASADOR NICOLÁS’ (Tolosa, Gipuzkoa)

‘AUSIÀS’ (Pedreguer, Alicante)

‘BACK’ (Marbella, Málaga)

‘BANCAL’ (Madrid)

‘BAUDILIO’ (Valderrobres, Teruel)

‘BESTA’ (Barcelona)

‘BLOSSOM’ (Málaga)

‘CERVUS’ (Reus, Tarragona)

‘COCINA CABAL’ (Oviedo, Asturias)

‘CRÁTER IDENTIDAD CANARIA’ (Adeje, Tenerife)

‘DESBORRE’ (Madrid)

‘DVISI’ (Palamós, Girona)

‘EL BAR OLD SCHOOL FOOD’ (Mérida, Badajoz)

‘EL BAR VALLADOLID’ (Valladolid)

‘EL BARET WINE BAR’ (Murcia)

‘EL DE ALBERTO’ (A Coruña)

‘EL PALADAR BY ZURIÑE GARCÍA’ (Portugalete, Bizkaia)

‘EL PORTAL DE ALBARRACÍN’ (Albarracín, Teruel)

‘ELDELMAR’ (Barcelona)

‘EMi’ (Madrid)

‘ERRE QUE ERRE’ (Ibi, Alicante)

‘FARIGOLA & MENTA’ (Torrent, Valencia)

‘FONTANÉ’ (Sant Julià de Ramis, Girona)

‘GALINO PUEYO’ (Tardienta, Huesca)

‘GUNNEN’ (A Coruña)

‘HALCONERAS DE SANCHO IV’ (Funes, Navarra)

‘HAYDÉE BY VÍCTOR SUÁREZ’ (La Orotava, Tenerife)

‘HISPANO 1926’ (Murcia)

‘ITZULI’ (Donostia, Gipuzkoa)

‘KINU SEVILLA’ (Sevilla)

‘LA CARBONÁ’ (Jerez de la Frontera, Cádiz)

‘LA CASA DE LOS ABUELOS’ (Jumilla, Murcia)

‘LILIUM’ (Arrecife, Lanzarote)

‘LOS 33’ (Madrid)

‘MARANGELS’ (Sant Gregori, Girona)

‘MARE’ (Cádiz)

‘MARNA’ (Pontevedra)

‘MIGUEL GONZÁLEZ’ (Ourense)

‘MODERNA TRADICIÓN’ (Logroño, La Rioja)

‘MORAL’ (Santa Cruz de Tenerife, Tenerife)

‘NARBASU’ (Piloña, Asturias)

‘NARDI’ (Hervás, Cáceres)

‘O SECADEIRO’ (Outes, A Coruña)

‘OTORO JUKUSEI’ (Madrid)

‘PASCUA’ (Salamanca)

‘PRODIGI’ (Barcelona)

‘PROMESA’ (Málaga)

‘QUINTAFORCA’ (Nulles, Tarragona)

‘RAMÓN FREIXA TRADICIÓN’ (Madrid)

‘REINA XIV’ (La Granja de San Ildefonso, Segovia)

‘REVÉS BISTRO’ (Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria)

‘SIMPOSIO’ (San Antonio de Benagéber, Valencia)

‘SISÈ’ (Lleida)

‘SNOB COCKTAIL&FOOD’ (Pamplona-Iruña, Navarra)

‘SUKALDEAN AITOR SANTAMARIA’ (Donostia, Gipuzkoa)

‘SUTAN’ (Hondarribia, Gipuzkoa)

‘TIERRA Y VINO’ (Samaniego, Araba)

‘TRAGATÁ MÁLAGA’ (Málaga)

‘TRÈSDE’ (Madrid)

‘TROQUÉ’ (Adeje, Tenerife)

‘VERATUS’ (Jarandilla de la Vera, Cáceres)

‘VÉRTIGO’ (Sober, Lugo)

‘IBAYA’ (Canillo, Principado de Andorra)