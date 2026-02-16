A Coruña, protagonista en la batalla judicial por el uso de las siglas de la CNT

Local del Sindicato Único de Asuntos Varios Unión Anarcosindicalista, ubicado en A Coruña Javier Alborés

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el cual requiere al Sindicato Único de Asuntos Varios Unión Anarcosindicalista, de A Coruña, que cese de forma terminante cualquier aparición en publicaciones asociadas a las siglas ‘CNT’. Esta resolución llega tras una demanda de ejecución de la Confederación Nacional del Trabajo, que aseguró que se habían producido incumplimientos en un acuerdo judicial previo. Contra este fallo judicial cabe recurso.

En octubre de 2024, ambas partes pactaron en el marco de otra demanda que el sindicato coruñés se obligaba a no utilizar la denominación ‘Confederación Nacional del Trabajo’, sus siglas ni su logotipo en redes sociales, sedes, folletos o secciones sindicales. Sin embargo, en septiembre de 2025, la CNT acudió a la Justicia para denunciar que la organización herculina mantenía las siglas en sus estatutos y aparecía asociada a la denominación ‘CNT-AIT’ en diversas plataformas digitales.

Fallo judicial

En una reciente resolución judicial, el tribunal ha determinado que la demandada no realiza “publicaciones en la web o en las redes sociales con las siglas” en disputa o “con los símbolos de esta” de manera directa, aunque sí concluye que persiste una vinculación indirecta que vulnera el acuerdo. Esta interpretación jurídica es clave, ya que extiende la responsabilidad del uso de la marca a la participación en redes compartidas con otros grupos que sí emplean las siglas.

En concreto, señala que la Unión Anarcosindicalista ha difundido “comunicados de otros sindicatos” que utilizan la “denominación CNT” y que, además, participa “en una agrupación internacional de sindicatos” que en España se publicitan como ‘CNT-AIT’, apareciendo “la denominación del sindicato demandante en un página web en la que se utilizan tales siglas”, si bien constando “solo como adherido a la AIT”.

La Sala de lo Social ha otorgado un plazo de un mes para que el sindicato de A Coruña retire cualquier mención a la organización sindical denunciante en publicaciones de la ‘CNT-AIT’ y se abstenga de aparecer en ellas mientras la otra entidad siga usando las siglas correspondientes a la Confederación Nacional del Trabajo.

La resolución judicial que se ha conocido ahora indica que la Unión Anarcosindicalista debe abstenerse “terminantemente” de aparecer “en cualquier publicación (digital o analógica) de la autodenominada CNT-AIT”.

Además, los magistrados que analizaron el caso tras la denuncia presentada establecen que se debe retirar “cualquier mención” al sindicato que presentó esta denuncia judicial en publicaciones mientras persista “dicho uso indebido de las siglas y denominación”.

Origen del conflicto

El caso de la organización de A Coruña es una pieza clave de un tablero nacional. El sindicato coruñés se encuentra hoy en el bando de los desfederados tras su salida de la CNT durante el verano de 2015.

Hace once años se produjo la fractura interna de la Confederación Nacional del Trabajo con la salida de varias organizaciones, ya que esta entidad decidió modificar su estructura. El núcleo de A Coruña se mantuvo fiel a la corriente internacional AIT (Asociación Internacional de los Trabajadores).

La Audiencia Nacional condenó en una sentencia de 2024 simultáneamente a otros 18 sindicatos en ciudades como Madrid, Barcelona y Almería. El tribunal concluyó que las siglas CNT son una marca registrada propiedad de la confederación oficial.

Según el criterio de los jueces, el uso por parte de los grupos críticos se considera una vulneración de la libertad sindical al generar confusión entre los trabajadores sobre quién ostenta la representación legal. 