A Coruña acogerá el DATAfórum Justicia 2026, el congreso de referencia sobre la digitalización judicial

A Coruña, ciudad referente en el ámbito universitario y la investigación, acogerá los días 21, 22 y 23 de octubre el principal congreso dedicado a la digitalización, el uso de los datos y la transformación del servicio público de Justicia, ‘DATAfórum Justicia 2026’. El evento está organizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en colaboración con la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento da Coruña con el apoyo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

DATAfórum se ha consolidado como espacio estratégico para impulsar la modernización del sistema judicial con más de 1.500 personas inscritas en el año 2025. Durante varias jornadas, el foro reunirá a especialistas y actores clave para analizar los retos de la justicia en la era digital. Se tratarán cuestiones prioritarias como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los derechos fundamentales y el impacto social de las nuevas tecnologías. El programa incorporará una mirada humanista que integra la ética, la cultura y la innovación como ejes de transformación.

Este año el evento contará con conferencias magistrales, mesas de debate, talleres prácticos y espacios de encuentro dirigidos a estudiantes, asociaciones y empresas innovadoras del sector. El objetivo es avanzar hacia una Justicia más digitalizada, accesible, inclusiva y cercana a la ciudadanía.

Entre las actividades más destacadas está el DATAthon Justicia, un reto para el talento joven en el que se reúnen estudiantes de distintas universidades españolas, organizados por equipos multidisciplinarios, para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras ante los desafíos vinculados a la Justicia.

Tras el éxito de su edición 2025 en León, que reunió a más de 1.500 profesionales, 40 instituciones públicas, 36 empresas tecnológicas y 8 universidades, con 168 ponentes y 212 actividades, el DATAfórum se consolida como el principal espacio para visibilizar proyectos de digitalización y fortalecer la colaboración entre administraciones, sector privado y academia.

“Para nós é un orgullo ser a sede de proxectos que están á vangarda dos seus sectores. O futuro da xustiza nesta época de cambios estruturais na administració e no mundo precisa de conversacións e debates sosegados e profundos con voces expertas señalando o camino aos que veñen detrás, aos estudantes”, apuntó este lunes la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.