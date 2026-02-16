Estacionamiento ilegal de un vehículo en una calle coruñesa Archivo

Un informe de la Policía Local indicaba hace 25 años que el 13% de las denuncias formuladas por los vecinos de A Coruña estaban relacionadas con los estacionamientos de vehículos en doble fila. También El Ideal Gallego se hacía eco de un pequeño incendio que se produjo en una vivienda de la calle de Francisco Tettamancy por el descuido de uno de los residentes. Asimismo, en 1951, una administración de lotería ubicada en la Rúa Nueva vendió un boleto premiado con el tercer premio, lo que implicaba ganar cien mil pesetas. Por su parte, hace cien años un redactor se lamentaba por la escasa presencia de disfraces de Carnaval, salvo en diversos puntos como el Cantón o el Coso, con sus respectivas celebraciones.

Hace 25 años | El 13% de las denuncias ciudadanas son por estacionamientos en doble fila

Si hay un mal generalizado dentro de los hábitos de estacionamiento, que se repita y cuya solución se antoje compleja, éste es la doble fila. En cifras, el 13 por ciento de las denuncias ciudadanas están relacionadas con este tipo de aparcamiento, según detalla la memoria anual de la Policía Local. Después de las llamadas por información general, es la doble fila la que colapsa la centralita del 092. El mayor inconveniente de esta infracción, al margen de la molestia para los conductores implicados, es su capacidad de influencia en el ritmo del tráfico. La Policía Municipal apuesta por la educación para frenar este hábito y cree que las multas son la última opción.

Los bomberos atribuyen a un descuido el incendio que se registró ayer en una vivienda de la calle de Francisco Tettamancy. Un joven, que reside en el edificio situado en el número tres de esta vía, olvidó al fuego una sartén con aceite. Las llamas se extendieron en un primer momento a la campana extractora, que quedó totalmente calcinada. El incendio también afectó a varios muebles de la cocina, aunque la rápida actuación del inquilino impidió que se extendiese al resto de la vivienda. Cuando se percató del fuego, avisó a los bomberos, pero no esperó a que estos llegasen para intentar solucionar el problema.

Viernes, 16 de febrero de 2001 Archivo

Hace 75 años | El tercer premio de la Lotería cae en Rúa Nueva

El billete número 26174 de la Lotería Nacional que en el sorteo de ayer resultó agraciado con el tercer premio, cien mil pesetas, fue vendido en fracciones en la Administración número 6, que en la calle de la Rúa Nueva regenta don José María Sío. El lotero ignoraba ayer tarde quiénes son los poseedores del número en cuestión. En la misma Administración fueron vendidos asimismo 20 billetes de la centena, y una de las vendedoras ambulantes Divina Pérez, vendió en la calle un billete de la aproximación y otro de la centena.

En la iglesia de Santa Lucía se celebró el enlace de la señorita Paquita Chas Sánchez con el joven abogado don Enrique Santos Posse. Apadrinaron a los contrayentes doña María Iglesias de Santos Bugallo y don Francisco Chas Sánchez. Testificaron el acta matrimonial don Emilio y don Fernando González Sánchez, entre otros.

Viernes, 16 de febrero de 1951 Archivo

Hace 100 años | El Carnaval solo se hace patente en el Cantón

La presencia del Carnaval se ha conocido tan solo en el Cantón a la hora del Coso, y por las noches en las proximidades de los salones de baile. Por las calles circularon tal cual ciudadanos de buen humor de los que se divierten vistiéndose de mamarrachos, y que por estética debían ser retirados de la vía pública.

Publica ‘El Debate’ del viernes último, un admirable artículo de fondo que creemos deber de conciencia recoger y comentar en estas columnas. Parte, el querido y admirado colega, del hecho alarmante de haberse producido con reiteración la nota comunista al discutirse cierto trabajo en un centro académico de la Corte; explica la existencia de comunistas entre las clases directoras de la actual sociedad por la intensa propaganda que se ha realizado, en parte con el dinero de personas que tienen mucho.