A Coruña

Los pilotos de ralis que transportan medicinas y alimentos en A Coruña

El expiloto Roberto Blach González es el delegado en la provincia de Logista Parcel. Su hijo Roberto Blach Núñez trabaja en esta empresa mientras compite en el mundo del motor

Iván Aguiar
Iván Aguiar
15/02/2026 01:15
Instalaciones de Logista Parcel en Morás (Arteixo)
Instalaciones de Logista Parcel en Morás (Arteixo)
Germán Barreiros
Roberto Blach González es un expiloto de ralis que, durante las décadas de 1990 y 2000, compitió regularmente en competiciones gallegas y también en el resto de España. Su pasión por el motor la transmitió a sus dos hijos, Roberto y Adrián Blach Núñez.

La consejera delegada de Gestán, Luz Pardo

Luz Pardo, consejera delegada de Gestán: “Me crie escuchando los problemas del día a día de las empresas”

Aparte de esta afición, los tres comparten un proyecto familiar, la delegación en la provincia de A Coruña de Logista Parcel, empresa del grupo Logista que se dedica al transporte a temperatura controlada, especializada en los sectores farmacéutico y alimentario.

Inicios

El padre, Roberto Blach González, relata que empezó como “repartidor autónomo” en 1998 tras comprar y reparar “una furgoneta en el desguace” con la que repartía medicinas. Posteriormente, pasó a trabajar para la empresa Transportes Alameda, especializada en el sector de farmacia y en el de alimentación, con el transporte de productos elaborados envasados al vacío a grandes superficies y otros comercios. Siguió así hasta que en 2004 Logista, compañía dedicada inicialmente a la distribución de tabaco, adquirió esta compañía.

En ese momento, comenzó su particular idilio con esta empresa, que ya va camino de los 22 años. Confiesa que en este tiempo el sector ha cambiado mucho. “Antiguamente solo era repartir el paquete. Ahora la prioridad es la trazabilidad y la cadena de frío. Hemos tenido que mejorar y adaptarnos a la normativa europea”, asegura.

Galería

Así es Logista Parcel, la empresa que transporta medicinas y comida en A Coruña

Instalaciones de Logista Parcel en Morás (Arteixo)Ver más imágenes

Blach González, que está a punto de cumplir 60 años, se define como “gerente” de la delegación y asegura que su hijo, Roberto Blach Núñez, es el “futuro gerente”. En poco tiempo se jubilará y dará paso a la nueva generación. Su otro hijo, aunque de menor edad, Adrián, también trabaja en la empresa.

Roberto Blach Núñez —conocido como Roberto Blach Jr. en el mundo deportivo—, compagina su carrera en el mundo de los ralis con su empleo en Logista Parcel, donde lleva más de diez años. Asegura que espera “con ilusión” el momento de poder asumir la gestión de la delegación. “Me enorgullece poder continuar con el proyecto familiar. Es todo un orgullo y una responsabilidad fuerte porque tienes que representar a una empresa como Logista, que pide la excelencia”, señala.

Productos

Esta compañía transporta productos muy delicados, como pueden ser vacunas, líquidos para la diálisis o medicamentos para trasplantes que deben llegar a tiempo. “En nuestras manos está la salud de la gente”, afirma el padre. Estos productos acaban en centros hospitalarios de la provincia de A Coruña, como ser el Chuac, el Oncológico, el Juan Cardona de Ferrol o laboratorios, por ejemplo.

La otra pata del negocio de Logista Parcel es el transporte de alimentos que necesitan frío para múltiples compañías. “Trabajamos para Gadisa, Alcampo, Lidl, Vegonsa y pequeñas tiendas”, enumera Roberto Blach González. Además, recientemente ha surgido el negocio del almacenamiento para guardar mercancía de los clientes.

La consejera delegada de Equipos Lagos, Raquel Lago, posa en la sede de la empresa

Las cabinas de pintura concebidas en A Coruña que llegan hasta Japón

Las instalaciones de esta empresa se ubican en el polígono de Morás, en Arteixo. La nave ocupa 3.000 metros cuadrados, cuenta con 20 muelles de carga y 40 empleados.

Cada día recibe 60 toneladas de mercancías y desde aquí se realizan 700 expediciones, lo que requiere de una importante coordinación. “Se juntan los chóferes y clientes que vienen a buscar su mercancía”, indica Roberto Blach Núñez.

Tecnología

La nave cuenta con equipos de frío de última generación y estancias con diferentes temperaturas para conservar las mercancías (en una de ellas se registran 18 grados bajo cero).

A esto hay que añadir un equipo de control que permite monitorizar el estado de los productos, desde su ubicación a su temperatura. Estos son accesibles tanto a nivel local como en Madrid por parte de los responsables de Logista. Si hay una incidencia, llegará un mensaje de advertencia.

