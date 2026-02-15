Miguel Ríos | “Nonito Pereira me llevaba a comer las mejores empanadas de mi vida”

Miguel Ríos, durante un concierto en la plaza de María Pita en 2021 Quintana

El próximo día 21 Miguel Ríos vuelve a A Coruña con su último disco, ‘El último vals’, cita para la que ya no hay entradas desde hace semanas. Pese a su multitud de visitas a la ciudad, es su primera vez en el teatro Colón (21.00 horas).

“Me motiva mucho poder agotar los locales dedicados a la cultura de la ciudad, no creo que muchos compañeros tengan ese récord. Podré poner una muesca más en el revólver del placer con el que disparo a mis mecenas, directo al corazón”, explica el artista granadino, que asegura que repasará los temas de su nuevo trabajo, pero también, dice, “las canciones que me han traído hasta aquí”, en referencia a los clásicos que no acostumbran a faltar en sus conciertos.

Las entradas para el concierto en el Colón se han agotado con bastante antelación, ¿qué espera del público coruñés?

Supongo que al tener el Colón menos capacidad, las entradas las hayan comprado mis seguidores más fieles, por lo que podremos crear una alta comunicación emocional, y que el teatro se convierta en una olla exprés de compromiso rockero y de alegría.

El disco tiene canciones en las que mira al pasado, como es el caso de ‘Si pudiera parar el tiempo’. Si pudiese viajar atrás en el tiempo, ¿cambiaría algo de su carrera?

He sido uno de los pioneros en introducir la cultura musical que cambió el siglo XX. Casi todo lo que he hecho ha sido inventarme cosas que nadie había hecho antes, y como no había industria del espectáculo tuve mis altos y mis bajos. Pero no cambiaría el sentimiento de estar en la cuerda floja por el suelo firme que piso ahora. No soy partidario de la nostalgia, aunque perder la memoria sería una gran putada. ‘El último vals’ cuenta mis tribulaciones y alegrías que conviven en mí. Es un puñado de canciones que, como siempre he hecho, he escrito con la música de José Nortes.

¿Y hay algún momento al que le gustaría volver para vivirlo de nuevo?

No, estoy muy ocupado viviendo el presente y trabajando para que el futuro sea menos hostil. Escribiendo canciones para intentar parar la deriva autoritaria que se teje con descaro por un neofascismo que todo lo abarca, y que está explotando el planeta como si tuviéramos un planeta B. Parece que hay unos personajes patéticos, comandados por el presidente Trump, que quieren establecer el matonismo y la desigualdad como un orden nuevo. Y que, como canta el ‘Boss’ Springsteen, hay que denunciar.

Coincide que este año va a haber un concierto de El Último de la Fila en el estadio de Riazor. La última vez que hubo una actuación así, sin ser en el marco de un festival, fue en el año 83, curso en el que actuó usted con Luz Casal y Leño, ¿tiene algún recuerdo de aquel concierto?

La gira ‘El rock de una noche de verano’, mi mejor gira y mi mejor diseño de espectáculo. Empezó en el estadio de la Romareda, en Zaragoza, y terminó en la Feria de Muestras de Barcelona, después de 31 conciertos por los grandes campos de fútbol de aquella España que rejuveneció con la llegada de la democracia. El año anterior abarrotamos el Palacio de los Deportes de A Coruña con el ‘Rock&Ríos’, que se había convertido en la banda sonora del año 82. Era muy placentero llevarle felicidad a la gente y ver cómo los guiris que montaron los equipos tomaban nota para que, cuando vinieran las grandes bandas, saber la logística para dar el bolo.

¿Tiene algún otro recuerdo especial de sus pasos por la ciudad coruñesa?

Tengo muchos. Recuerdo a Nonito Pereira cuando me llevaba a comer las mejores empanadas de mi vida en un restaurante del casco viejo. Ver, desde mi habitación del hotel, el montaje de aquel concierto que di en la playa de Riazor y ver la gente llegar con sus comidas y demás aperos, prepararse para pasar una fiesta en la playa.

¿Tiene algún lugar favorito en A Coruña?

Además de la ciudad en sí y sus monumentos, me gustaba el local que tenía Nonito en la playa de Riazor.

Hace unos días, la ciudad celebraba el 40 aniversario de la muerte de Pucho Boedo. Usted llegó a actuar con Los Tamara, ¿qué recuerda de aquella época?

Pucho Boedo fue, además de un gran compañero, un tipo de una gran generosidad, me dio buenos consejos sobre la fama y me tuvo gran consideración. Coincidimos en muchas fiestas patronales cuando empecé a tener éxito y nos hicimos amigos. Era como un hermano mayor. Los Tamara eran, para mi gusto, una de las mejores bandas del panorama nacional.

Y cuando acabe esta gira de ‘El último vals’, ¿qué planes tiene en mente?

Creo que la gira acabará en diciembre. Haremos un concierto por semana y, cuando la terminemos, el año que viene lo dedicaré a atender las obligaciones que me presente mi Fundación, a través de la cual pretendo devolver a la gente parte de lo que me ha dado.