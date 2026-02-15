Los amantes de los gatos ganan terreno: son más de 9.200 registrados

Un dueño juega con su mascota en el salón de su casa Carlota Blanco

En la ya milenaria guerra entre gatos y perros no hay nunca vencedores, pero sin duda hay momentos en los que uno de los dos se pone en cabeza. A Coruña ha favorecido siempre a los perros, pero los gatos están acortando el terreno. A día de hoy hay más mascotas que nunca en A Coruña, más de 40.000, y esto se debe a los gatos, porque el número de perros baja poco a poco.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del Regiac. O sea, el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía, que señala que en enero de 2025 se habían contabilizado 38.779 mascotas, mientras que la última cifra, de hace unos días, es de 49.844. Es decir, un incremento del 5%.

Ya el año pasado la tendencia era a la reducción del número de canes registrados en A Coruña, con 31.521, cuando habían superado los 31.900 en 2024. A día de hoy, son unos pocos menos, estando en los 31.462. Es decir, que parece que el número de canes se ha estancado. Mientras tanto, los mininos están de moda, y en solo un año han pasado de cerca de 7.000 a 9.220. Es decir, más de un 22%: en 2022 solo eran 3.124, de manera que puede decirse que prácticamente se han triplicado en cuatro años.

Ha sido gracias a ellos que el número de mascotas ha crecido, aunque hay que señalar que A Coruña, en contra de lo que se cree, nunca ha sido una ciudad tan amante de los animales. Por lo menos si se compara con las otras grandes ciudades gallegas: A Coruña solo uno de cada seis habitantes tiene mascota, mientras que en Vigo es uno de cada 4,8. Los que más compañeros peludos tienen son los lucenses. Casi uno de cada 4 (3,8) tiene uno.

Una de las razones tras este fuerte incremento es que muchos de los felinos no estaban registrados. El control era mucho más exhaustivo en lo que se refiere a los canes, en los que el microchip se volvió de uso corriente mucho antes. Esto quiere decir que, en parte, las estadísticas reflejan un población oculta de gatos que ahora está aflorando. En esto coinciden tanto la protectora Gatocan como la asociación Cancoruña.

Más en familia

La presidenta de esta última entidad, Elena Castro que asegura que no sería capaz de decantarse por unos u otros: “Mi sensación es que cada vez hay más perros y cada vez más animales de familia. Incluso hay familias que incorporan perro y gato a su vida, no son excluyentes. Pero sí es cierto que el crecimiento al número de gatos es superior al de perro. “El motivo es posible que sea el ritmo frenético de vida que tenemos. Andamos con prisas, estamos gran parte fuera de casa, llegamos a horas intempestivas...” Y el gato es una forma de incluir el animal en tu vida de forma más cómoda.

En este punto coincide también con Beatriz Martín, presidenta de Gatocan que reconoce que eso de tener que sacar fuera a la mascota varias veces al día es una ventaja. “Es mucho más cómodo. No tienes que preocuparte tanto por él, le pones la comida comedero, y durante las próximas 24 horas el gato se regula solo porque es un animal que picotea, hasta 16 veces al día. No tienes ni que bañarlo, así que, sobre todo si eres una persona ocupada, es más fácil”, explica Martín. Aunque eso no significa que se le ignore.

“Le prestamos atención pero bajo techo: no hay que salir de casa”, apunta Castro que añade: “Hemos notado que, por ese motivo, también está aumentando el número de conejos” (en el Regiac no se cuentan aparte, pero hay 101 animales registrados como “otros”).

Las ventajas del conejo son evidentes: es un animal silencioso, a diferencia de los perros, sobre todo si no le ponemos límites en el momento adecuado. Aunque la presidenta de Can Coruña también reconoce que puede influir que los perros son una complicación añadida a la hora de conseguir un alquiler en una ciudad donde encontrar vivienda no es fácil. Quizá por eso, a los gatos no les gusta salir de casa.

Adopciones

En la protectora Gatocan cuida de 250 animales. La mayoría, gatos. “Nosotros tenemos el espacio divido a la mitad, pero los gatos necesitan menos espacios”, dice Martín. En los últimos años han notado un aumento de la popularidad de los felinos. “Antes era un gran desconocido, un medio salvaje que merodeaba en los cubos de basura. Porque no se relaciona tanto con el amo como los perros porque un perro, cuando está con el dueño, está feliz”.

Al principio, la gente que visita sus instalaciones de Coirós se decantaba más por adoptar a un perro pero desde la pandemia, la diferencia se fue equilibrando, y ahora ya es 50/50. Aunque como le gustas recordar a Martín, lo importante es que los dueños sean serios. “Que sean buenos adoptantes, yo siempre digo que es mejor poco y bien que mucho y mal”. En el lado negativo, sigue habiendo muchos gatos callejeros, mientras que los perros han desaparecido. La razón es que muchas veces se encuentran en propiedades particulares, como solares o ruinas, donde no se puede acceder legalmente.

‘Perrhijos’

Pero, aunque el número de perros se haya estancado, siguen siendo más que los niños. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año pasado –las últimas que se han publicado– registraron en A Coruña 27.580 niños de 14 años o menos. Es decir, que ya entonces había 3.941 perros más que niños.

Diferentes expertos han relacionado en los últimos años el aumento de mascotas con el hecho de que personas que no han querido o no han podido ser padres desplacen su afecto a los animales. El fenómeno de los ‘perrhijos’ o ‘gathijos’, por la función afectiva que cumplen. En este sentido, Castro, que sabe que pisa un terreno delicado, se muestra comprensiva. “La vida está como está: los alquileres, los sueldos... Es mucho más económico tener una mascota pero tienen que seguir naciendo niños”. Para ella, “no hay que confundir las cosas diferentes”.

Los hurones, otra opción para los hogares coruñeses

Aunque el debate se circunscribe a perros y gatos, no son las únicas opciones posibles de mascota. Resulta que los hurones también son una opción a tener en cuenta, con más de 61 registradas a día de hoy, una cifra que se mantiene más o menos estable. Estos animales son carnívoros estrictos, exóticos, sociables y muy inteligentes, por lo que les encanta jugar. Tienen la ventaja de que también son silenciosos y usan areneros, como los gatos. El problema es que tienden a deprimirse si no tienen compañía, así que muchos recomiendan tener más de uno. El lado negativo es que son capaces de introducir su cuerpo alargado por cualquier agujero insospechado, persiguiendo arañas y cualquier insecto que tenga la desgracia de colarse en la casa.