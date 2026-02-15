Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La risa vence al odio en el Carnaval coruñés: la polémica rusa se deshiela por momentos

Los teléfonos de emergencia habían recibido quejas por la presencia de un abandera rusa imperial en una de las comparsas

Redacción
15/02/2026 17:24
La comparsa Bribesly Hills, parodiando el conflicto ucraniano
La comparsa Bribesly Hills, parodiando el conflicto ucraniano
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

 A veces ocurre, al día siguiente después de una noche de Carnaval, que hay que lidiar con los excesos: de alcohol, de ruido, de comida, de baile y, en fin, de fiesta. Pero rara vez hay que lidiar con un exceso de parodia. Esto es lo que le ha pasado a la comparsa Bribesly Hills, de las más veteranas del área, que se enteró de algunos espectadores del desfile del sábado habían llamado a teléfonos de emergencias (112, 091, 092) se habían quejado de la presencia de una bandera imperial rusa en su espectáculo, en el que figuraban varios líderes internacional (Trump, Maduro, Delcy Rodríguez, Putin y Zelensky). 

Su portavoz, Alex Bascoy, reconoce sentirse perplejo de que alguien pudiera considerarlo un delito de odio, sobre todo, teniendo en cuenta el contexto del Carnaval: “Es surrealista”.

Carroza del Entroido en A Coruña

Denuncian por delito de odio una carroza del Carnaval de A Coruña

Más información

Horas después de que saltara la noticia, la confusión persistía. “No lo entiendo. Ni siquiera es la carroza principal. Esa es la fragata, donde va Trump”, explica. Bascoy, que se travistió como Delcy Rodríguez para la ocasión explicó que consiguió un todoterreno ruso de los años 80. Un primo suyo, un verdadero manitas, que lo restauró.

Incorporaron el Lada Niva un misil en el techo y una bandera rusa y un Zelensky de pega y listo. “Nos faltó Milei, que fue baja de última hora, porque tenía el niño malo –comenta Bascoy– Llevamos muchísimos años haciéndolo, y no tenemos otra intención que pasarlo bien”.

Los de la comparsa considera que, si fueron refugiados ucranianos los que llamaron, esto podría deberse a un choque cultural. Pero lo cierto es que de  la asociación Agra-Ucraína, que los representa, no parecen haber partido las quejas. De hecho, afirman que no se habían enterado.

 Por otro lado, las fuentes policiales consultadas afirman que no hay constancia de que las quejas se tradujeran en ningún tipo de denuncia en comisaría (por lo menos durante la mañana de hoy), así que todo parece haber acabado en una simple anécdota de Carnaval.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los guardias de prisión se concentran frente a Teixeiro

Funcionarios de Teixeiro se concentran tras una agresión
Abel Peña
El ideal gallego

Feijóo, sin líneas rojas para llegar a acuerdos "puntuales" con Vox: "Nos tenemos que entender"
Agencias
El ideal gallego

Urtasun pide a la izquierda "inteligencia y generosidad" para revalidar la mayoría
Agencias
José Ramón Gómez Besteiro

Besteiro reclama una Galicia interior con servicios dignos e insta a retirar la ley local
Agencias