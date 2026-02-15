La risa vence al odio en el Carnaval coruñés: la polémica rusa se deshiela por momentos

La comparsa Bribesly Hills, parodiando el conflicto ucraniano Quintana

A veces ocurre, al día siguiente después de una noche de Carnaval, que hay que lidiar con los excesos: de alcohol, de ruido, de comida, de baile y, en fin, de fiesta. Pero rara vez hay que lidiar con un exceso de parodia. Esto es lo que le ha pasado a la comparsa Bribesly Hills, de las más veteranas del área, que se enteró de algunos espectadores del desfile del sábado habían llamado a teléfonos de emergencias (112, 091, 092) se habían quejado de la presencia de una bandera imperial rusa en su espectáculo, en el que figuraban varios líderes internacional (Trump, Maduro, Delcy Rodríguez, Putin y Zelensky).

Su portavoz, Alex Bascoy, reconoce sentirse perplejo de que alguien pudiera considerarlo un delito de odio, sobre todo, teniendo en cuenta el contexto del Carnaval: “Es surrealista”.

Horas después de que saltara la noticia, la confusión persistía. “No lo entiendo. Ni siquiera es la carroza principal. Esa es la fragata, donde va Trump”, explica. Bascoy, que se travistió como Delcy Rodríguez para la ocasión explicó que consiguió un todoterreno ruso de los años 80. Un primo suyo, un verdadero manitas, que lo restauró.

Incorporaron el Lada Niva un misil en el techo y una bandera rusa y un Zelensky de pega y listo. “Nos faltó Milei, que fue baja de última hora, porque tenía el niño malo –comenta Bascoy– Llevamos muchísimos años haciéndolo, y no tenemos otra intención que pasarlo bien”.

Los de la comparsa considera que, si fueron refugiados ucranianos los que llamaron, esto podría deberse a un choque cultural. Pero lo cierto es que de la asociación Agra-Ucraína, que los representa, no parecen haber partido las quejas. De hecho, afirman que no se habían enterado.

Por otro lado, las fuentes policiales consultadas afirman que no hay constancia de que las quejas se tradujeran en ningún tipo de denuncia en comisaría (por lo menos durante la mañana de hoy), así que todo parece haber acabado en una simple anécdota de Carnaval.