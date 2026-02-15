Funcionarios de Teixeiro se concentran tras una agresión

Los guardias de prisión se concentran frente a Teixeiro CEDIDA

Los guardias de la prisión de Teixeiro celebraron esta semana una concentración para protestar por la difícil situación labora que padecemos". En un comunicado, el sindicato Tampm (Tu Abandono M Puede Matar) recordaron la agresión sufrida por un compañero el jueves 5, cuando uno de los dos presos que se habían enzarzado en una pelea le rompió una pierna cuando trató de separarlos.

A pesar del mal tiempo que reinó este viernes, durante los quince minutos que duró la protesta, se llegaron a reunir 40 personas, en varias tandas, entrando y saliendo por dejar los servicios cubiertos. Participaron incluso funcionarios de Lugo y Santiago.