Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Funcionarios de Teixeiro se concentran tras una agresión

Denuncian que a un compañero le rompieron una pierna cuando trataba de separar a dos presos que se enzarzaron en una pelea

Abel Peña
Abel Peña
15/02/2026 17:46
Los guardias de prisión se concentran frente a Teixeiro
Los guardias de prisión se concentran frente a Teixeiro
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los guardias de la prisión de Teixeiro celebraron esta semana una concentración para protestar por la difícil situación labora que padecemos". En un comunicado, el sindicato Tampm (Tu Abandono M Puede Matar) recordaron la agresión sufrida por un compañero el jueves 5, cuando uno de los dos presos que se habían enzarzado en una pelea le rompió una pierna cuando trató de separarlos.

Modulo de la cárcel de Teixeiro

Los guardias denuncian una pelea xenófoba en la cárcel de Teixeiro

Más información

A pesar del mal tiempo que reinó este viernes, durante los quince minutos que duró la protesta, se llegaron a reunir 40 personas, en varias tandas, entrando y saliendo por dejar los servicios cubiertos.  Participaron incluso funcionarios de Lugo y Santiago. 

La población reclusa de Teixeiro creció un 25% en solo un año

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La comparsa Bribesly Hills, parodiando el conflicto ucraniano

La risa vence al odio en el Carnaval coruñés: la polémica rusa se deshiela por momentos
Redacción
El ideal gallego

Feijóo, sin líneas rojas para llegar a acuerdos "puntuales" con Vox: "Nos tenemos que entender"
Agencias
El ideal gallego

Urtasun pide a la izquierda "inteligencia y generosidad" para revalidar la mayoría
Agencias
José Ramón Gómez Besteiro

Besteiro reclama una Galicia interior con servicios dignos e insta a retirar la ley local
Agencias