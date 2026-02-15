Mi cuenta

A Coruña

Dos conductores ebrios colisionan en la ronda de Camilo José Cela

Uno resulto herido, aunque de carácter leve

Abel Peña
Abel Peña
15/02/2026 11:36
No es extraño que, cuando un accidente tiene lugar durante la noche, y más durante unas fiestas, el alcohol tenga algo que ver. Más raro es que todos los implicados den positivo en alcoholemia. Pero eso es lo que ocurrió ayer en una colisión en la ronda de Camilo José Cela. 

La Policía Local registró el accidente a las once y media de la noche, en sentido bajada, a la altura de Matogrande. Uno de los conductores, un joven de 21 años, resultó herido, aunque de carácter leve, y fue atendido por el 061. 

El problema es que dio positivo en el test de alcoholemia que le practicó la Policía Local. Pero la sorpresa vino cuando el otro conductor, el que había resultado ileso, también resultó estar bebido. 

Al lugar se desplazó también una dotación de Bomberos, porque en un principio se pensaba que estaban atrapados. Sin embargo, para cuando llegaron, los dos implicados estaban ya en el exterior y aparentemente ilesos, así que no fue necesario intervenir. 

