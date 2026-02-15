Así fue el desfile de comparsas de A Coruña en un minuto y medio

La tormenta dio una tregua y A Coruña pudo lucir sus mejores galas en el desfile de carnaval que partió de Juana de Vega y finalizó en María Pita, con la tradicional entrega de premios, tras haber pasado por la valoración del jurado, que este año estuvo observando todo desde el teatro Rosalía.

Tarde de colores, originalidad y mucho ritmo que pusieron a la ciudad a bailar al paso de las carrozas con diferentes temáticas, pero un objetivo común: celebrar el entroido por todo lo alto.