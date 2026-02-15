Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Desfile de comparsas del Carnaval 2026
A Coruña

Así fue el desfile de comparsas de A Coruña en un minuto y medio

Josefa Prado
15/02/2026 10:52

La tormenta dio una tregua y A Coruña pudo lucir sus mejores galas en el desfile de carnaval que partió de Juana de Vega y finalizó en María Pita, con la tradicional entrega de premios, tras haber pasado por la valoración del jurado, que este año estuvo observando todo desde el teatro Rosalía.

Las mejores imágenes del Carnaval de A Coruña

Cientos de personas se concentraron en las calles para ver los disfraces más originalesVer más imágenes

Tarde de colores, originalidad y mucho ritmo que pusieron a la ciudad a bailar al paso de las carrozas con diferentes temáticas, pero un objetivo común: celebrar el entroido por todo lo alto.

