Hace 24 años | El número de víctimas se mantiene a pesar del descenso de los accidentes

Hace 25 años este diario informaba de forma extensa de los accidentes de circulación en la ciudad, al señalar que 2000 registró menos que 1999. No obstante, ese descenso de siniestros no se tradujo en un menor número de víctimas, lo que preocupó a las autoridades locales. Hace 50 años protagonizaba la sección local la situación de los obreros de Construcciones Longueira, que acumulaban siete meses de impagos por parte de la empresa y en paro, lo que les motivó a protestar a través de una carta que enviaron a los medios de comunicación. Hace 75 años, una preciosa boda llevada a cabo en la iglesia de Santa María de Sada llenaba el corazón de coruñeses y habitantes del área metropolitana.

Hace 25 años | El número de víctimas se mantiene a pesar del descenso de los accidentes

Las calles de la ciudad registraron un total de 2.427 accidentes de circulación durante el año 2000, lo que supone un ligero descenso respecto a 1999, año en en el que el equipo de atestados atendió 2.635 colisiones. A pesar de la disminución de la siniestralidad, el número de heridos apenas experimentó variaciones respecto al ejercicio anterior, ya que la media se mantiene en tres víctimas por accidente. Según los datos de la memoria de la Policía Local, el número de vehículos y de personas implicadas en alguno de los siniestros que se produjeron durante el pasado año fue de 4.863 y 6.264 respectivamente. La ingesta de alcohol continúa siendo la responsable del diez por ciento de estos sucesos. La disminución de la siniestralidad tampoco supuso un descenso respecto al número de víctimas mortales. Todo lo contrario: si en el 99 se registraron ocho muertos, en el 2000 perdieron la vida nueve personas, seis de ellas atropelladas. El concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, José Nogueira, calificó ayer esta cifra de “preocupante”, ya que la inmensa mayoría de estos sucesos se producen por imprudencias o despistes de los peatones. Así, de las seis personas que murieron atropelladas, cinco eran mayores de 65 años, un sector de la población que acostumbra a no respetar las normas de circulación y, por tanto, tiene un “comportamiento peligroso”.

Hace 50 años | Los obreros de Longueira, siete meses sin cobrar

Siete meses llevan los trabajadores de Construcciones Longueira sin haber cobrado los salarios que la empresa les adeuda y en paro como consecuencia del expediente de crisis, aprobado en el mes de julio del pasado año. Nos escriben una carta en la que explican su situación actual. “Llevamos siete meses sin haber podido cobrar los salarios, que ascienden a más de cuatro millones de pesetas. Tampoco nos ha abonado la empresa las indemnizaciones que la Magistratura de Trabajo fijó por nuestros despidos y que suponen un total de más de ocho millones de pesetas”. Hasta la fecha únicamente han cobrado el Seguro de Desempleo, pues la mayoría de los trabajadores continúan en paro, al no encontrar otro trabajo. “Se han embargado también todos los bienes de la empresa y apenas se han conseguido un millón de pesetas, cuando nos adeudan trece”.

Hace 75 años | Una boda ilumina la iglesia de Santa María de Sada

Unieron ayer 14 de febrero de 1951 su suerte ante el Altar Mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María de Sada, artísticamente decorada, la señorita María del Pilar Trallero y Andrade y don José María Rivera y Riguera. La novia, que realzaba su belleza con un vestido de raso brochado y tul ilusión, entró en el templo del brazo del padrino don Ramón Rivera Illade; el novio, de rigurosa etiqueta, ofrecía el suyo a su madre y madrina la distinguida señora doña Josefina Riguera Baamonde de Rivera Illade. Portaba las arras la preciosa niña María Teresa G. Dopazo Trallero. Administró el Sacramento el virtuoso Párroco don Juan Villanueva, quien dirigió a los contrayentes una sentida plática. Durante la ceremonia, la señorita Conchita Illade, con su bien timbrada voz, interpretó magistralmente el “Ave María”, de Gounod, y “Berceuse”, de Brahms.