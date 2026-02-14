Un San Valentín especial en la cena organizada por la OSG y el Palacio de la Ópera

Cena de San Valentín de la OSG Germán Barreiros

El Palacio de la Ópera y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) estrenaron su programación conjunta de actividades en 2026 con una cena especial de San Valentín que logró una gran afluencia de público.

El evento, con música en directo, se celebró tras el concierto de abono dirigido por Case Scaglione, con un programa con obras de Elgar y Rachmaninov. Una cena romántica que sirvió a los presentes para prolongar la experiencia sensorial en el propio Palacio.

Con un menú diseñado para la ocasión, y acompañada por la actuación de un cuarteto de músicos de la Sinfónica en formato íntimo, la cita creó una atmósfera perfecta para celebrar el amor en un entorno cultural privilegiado.

La propuesta de platos de San Valentín incluyó una crema de maíz con vieira a la plancha y crujiente de kikos, papillote de pescado del día con mejillón, verduritas y puré de coliflor y noisette, además de un vasito de brownie con toffee.

Música y gastronomía

Con este evento, la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Palacio de la Ópera refuerzan “su apuesta por ampliar la experiencia musical más allá del escenario, integrando la música sinfónica, la interpretación de cámara y la gastronomía como parte de una misma noche”.

La primera de estas cenas posconcierto tuvo lugar el 11 de octubre y desde entonces la iniciativa ha tenido una gran acogida en sus diferentes fechas. Estos eventos ofrecen a los amantes de la música la posibilidad de compartir mesa y mantel con algunos de los componentes de la Orquesta Sinfónica de Galicia según termina el concierto.