A Coruña

Los Cantones ya lucen sus nuevos bancos orientados hacia el Obelisco en la “sala de estar de la ciudad”

Las obras continúan a pesar del mal tiempo y ahora se ve el trazado más centrado en el monumento

Abel Peña
Abel Peña
14/02/2026 00:05
El nuevo banco semicircular, apoyado en una maceta donde se plantarán árboles
El nuevo banco semicircular, apoyado en una maceta donde se plantarán árboles
Patricia G. Fraga
A pesar de que el cielo no deja de descargar lluvia, las obras de los Cantones avanzan a un ritmo constante, y ya es posible intuir en gran parte cómo será la nueva “sala de estar” de los coruñeses, muy diferente a la que han disfrutado en los últimos años. El Obelisco se ha librado de la zona verde que lo rodeaba y se abre al público, que podrá contemplarlo sentado en un gran banco de veinte metros de largo, y ligeramente semicircular.

Hace poco, los coruñeses se despedían de los viejos bancos de piedra que miraban a los edificios y al parque. Los obreros los partían por la mitad con martillos neumáticos y se llevaban los pedazos uno a uno. Sin duda, muchos sintieron una punza de nostalgia al contemplar su desaparición. Pero es un paso más, igual que el traslado unos cuantos metros del metrosidero, para concluir la obra.

Aunque algunos critican que la piedra y el cemento han sustituido al verde, la gran maceta en la que se apoya el banco dará también sombra (una vez crezcan los árboles que se plantarán allí). Hace casi cuatro años, la alcaldesa, Inés Rey, había señalado que uno de los objetivos de la humanización de los Cantones era poner en valor este emblemático monumento: “El Obelisco tiene que ser ese elemento central que presida los Cantones pero ahora hay una mezcla de elementos que lo distorsionan”.

Diseño moderno

El diseño de los bancos se ha cuidado al más mínimo detalle para darle ese aire de “sala de estar de la ciudad”, como había asegurado la alcaldesa: “Está todo muy pensado, muy trabajado, el material... todo”. Sin las volutas ni las curvas de aire corintio del viejo mobiliario urbano, los nuevos bancos presentan líneas simples, minimalistas, como manda la moda actual.

Frente a ellos, y en un contraste muy acentuado, se alza un monumento de más de 130 años, puesto que el Obelisco se comenzó a construir en 1894 y se inauguró en febrero de 1895. También ha tenido que ajustarse a los tiempos, puesto que se aumentó su altura a medida que crecían los edificios. Y sigue siendo el eje de los Cantones.

