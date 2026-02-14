Los afectados por el cáncer infantil exigen que se garanticen los cuidados paliativos pediátricos a domicilio

Los niños leyeron el manifiesto en el Hospital Teresa Herrera Patricia G. Fraga

Este viernes se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil, y desde la Federación Española de Familias afectadas por esta enfermedad se llevaron a cabo numerosas actividades. Entre ellas, la elaboración de un manifiesto que en A Coruña fue leído por un grupo de niños actualmente en tratamiento en el Hospital Teresa Herrera, y en el que reclaman una serie de medidas para mejorar la situación de todos los afectados.

Así, apuntan que los cuidados paliativos "no deben entenderse únicamente como atención al final de la vida, sino como un enfoque integral que ha de comenzar desde el momento del diagnóstico". Además, reiteran que "es imprescindible contar con equipos interdisciplinares pediátricos, formados por profesionales de la medicina, la enfermería, la psicología, el trabajo social y el acompañamiento espiritual, capaces de atender de manera coordinada todas las dimensiones de la persona", también cuando la atención es a domicilio.

En el escrito, dejan claro que "los cuidados deben estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, porque la enfermedad no entiende de horarios ni de festivos, y porque las familias necesitan saber que no están solas en ningún momento".

En resumen, exigen que "los cuidados paliativos pediátricos a domicilio sean una opción real, accesible y garantizada".