Concierto de la OSG Carlota Blanco

La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá el próximo viernes 27 de febrero, a las 20.00 horas en el Palacio de la Ópera, un concierto especial en el que interpretará las mejores composiciones de John Williams. Bajo el nombre ‘Summon the Heroes’, la OSG ofrecerá un programa dedicado al compositor de bandas sonoras más laureado.

El concierto contará con la narración del actor de doblaje Salvador Vidal, y combinará música y cine para recorrer el universo sonoro de Williams desde una perspectiva cercana y narrativa. “A nosa alcaldesa, Inés Rey, encomendounos a diversificación da oferta musical da OSG, apostando por chegar a novos públicos con programas que exploren colaboracións estratéxicas e repertorios populares como o de John Williams”, señaló Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

Salvador Vidal es conocido por poner voz en español a intérpretes como Liam Neeson o Ed Harris. Conducirá al público a través de un guión de Jordi Cos, reivindicando la idea de la música como gran héroe. El repertorio incluirá algunas de las bandas sonoras más reconocibles y emocionantes del compositor, con títulos como ‘Summon the Heroes’, ‘Munich’, ‘Tiburón’, ‘El patriota’, ‘Harry Potter’, ‘Jurassic Park’, ‘1941’, ‘Lana lista de Schindler’, ‘Encuentros en lana tercera fase’ y ‘Star Wars’.

Las entradas están a la venta a partir de 14 euros a través de Ataquilla, en la taquilla de la plaza de Ourense y en la billeteira del propio Palacio de la Ópera.