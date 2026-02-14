Mi cuenta

A Coruña

La ciudad se quita el disfraz de borrasca para celebrar un espectacular desfile de comparsas

Las 25 propuestas dejaron un reguero de gente en la zona centro, donde hubo 55.000 asistentes

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/02/2026 22:37
Cientos de personas se concentraron en las calles para ver los disfraces más originales
La comparsa ganadora, Os mismos de sempre
Quintana
Si hay algo con lo que llevan semanas soñando los coruñeses es con el brillo del sol, algo que parece cosa del año pasado y un recuerdo lejano en medio de la concatenación de borrascas, tormentas, alertas y demás fenómenos seudo apocalípticos en forma de invierno crudo. Todo eso consiguió borrarlo de un plumazo el dios Momo en su segundo día de reinado, lo que permitió a los 55.000 asistentes disfrutar de un inolvidable desfile de comparsas. Finalmente, fueron Os mismos de sempre y Ciklon los merecedores de la consideración del jurado.

Tuvo mucho de mundo mágico una comitiva que, para dar cabida a 25 propuestas diferentes, ocupó prácticamente todo el trayecto entre la Diputación y la plaza de Mina. La notable afluencia de público provocó que, a pesar de que el espectáculo estaba en los que desfilaban, hubiese muchos competidores de nivel entre los asistentes que acudieron disfrazados. Es evidente, por despliegue, afluencia y miedo al frío, la comparación con una cabalgata de Reyes. La principal diferencia podría decirse que está en la visibilidad y la capacidad de los menos altos para apreciar como se merece el desfile. Muchos, especialmente los más jóvenes, desafiaron al riesgo en los bordillos y los bancos de los jardines de Méndez Núñez.

El espectáculo que ofrecieron los 25 participantes fue muy aplaudido por los presentes, especialmente la comparsa ganadora o Ciklon, que con las tazas de te bailongas recordó a los desfiles de Disneyland en los que participa el mundo de Alicia. Los que no paran son Monte Alto a 100, que lo mismo la montaron en Torreiro el viernes de madrugada que se pasearon por A Coruña durante todo el día, con idéntica energía y capacidad de enganchar. Fue una edición también muy política. Maracos, por ejemplo, sacó dos monigotes a pasear con las caras de Donald Trump y Santiago Abascal, acompañados del lema “nin racismo nin fascismo”. La música que lo acompañaba durante buena parte del recorrido fue ‘Miña Terra Galega’, de Siniestro Total.  Curiosamente, el presidente de Estados Unidos, la DEA y Nicolás Maduro fueron quizás el disfraz grupal más repetido.

Sufrieron los más empáticos con los egipcios que, a pecho descubierto, ‘abandonaron’ el calor africano para soportar con estoicismo el invierno coruñés. “¡Ay! Pobriños”, exclamó una de las asistentes, a las que solamente le faltó tirarles una manta.

