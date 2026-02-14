La avenida de Monelos, en una imagen de 2022 Pedro Puig

Hace 25 años el barrio de Monelos experimentaba una profunda transformación urbanística que iba de la mano de un progresivo aumento en su población. Las viejas casas bajas daban paso a altos edificios con pisos modernos. Según contó El Ideal Gallego el 14 de febrero de 2001, en aquel entonces ya solo quedaban algunas antiguas viviendas en el primer tramo de la avenida de Monelos. En 1976, medio siglo atrás, el teniente Eduardo Hernández Feal tomaba posesión como nuevo ayudante militar de Marina de Sada. Hace 75 años, a estas alturas de 1951, un hombre sufría una herida en la cara al ser agredido con un cuchillo en el muelle de la Palloza. Hace 100 años, el alcalde Casás volvía a A Coruña tras finalizar sus gestiones en Madrid.

Hace 25 años | Monelos cambia las viejas casas por altos edificios

El viejo barrio de Monelos se va adaptando a los nuevos tiempos con la construcción de grandes y modernos edificios, que han alterado el ritmo de vida de sus habitantes. Los contrastes entre las pequeñas casas y los bloques de viviendas que se pueden apreciar en la avenida de Monelos son una muestra de ello. Han variado muchas cosas desde aquellos tiempos en que el río discurría por sus calles y se celebraba una de las ferias más importantes de la ciudad. Los comerciantes aseguran que los cambios les favorecen. Lo que más les molesta son las continuas obras.

Las calles de la parte vieja de Monelos se quedan pequeñas para hacer frente al aumento de población en el barrio. Modernos edificios van sustituyendo a las pequeñas casas donde vivían las familias que fundaron esta zona de la ciudad. Actualmente, a mediados de febrero de 2001, quedan sólo algunas viejas casas en el primer tramo de la avenida.

Hace 50 años | Nuevo ayudante militar de Marina en Sada

Ha tomado posesión del mando como nuevo ayudante militar de Marina de Sada el teniente de navío del Cuerpo general don Eduardo Hernández Feal, que viene a suceder al hasta ahora titular de dicha Ayudantía, don Antonio Palmero Vega, que durante cinco años desempeñó este cargo. Las gentes del mar de Sada tributaron, a través de la Cofradía de Pescadores, un cálido homenaje de despedida al hasta ahora ayudante militar de Marina, don Antonio Palmero, que es destinado a Ferrol.

En clave cultural, el pintor Alfonso Abelenda presenta su cuarta exposición en La Coruña, en la Galería Ceibe, que estará abierta hasta el próximo 4 de marzo de 1976. Alfonso Abelenda lleva veinticinco años viviendo en Madrid, pero ahora regresa a su ciudad natal por una larga temporada para, según el pintor, “poder trabajar más profundamente”.

Hace 75 años | Agresión con un cuchillo en el muelle de la Palloza

En la tarde de ayer, 13 de febrero de 1951, cuando pasaba por el muelle de la Palloza, Ángel Vázquez Hermida, de 44 años, del Castrillón 9, bajo, fue agredido con un cuchillo por Palmira Rilo Rodríguez, de 56 años, vecina de la calle de Juan de Castro Mosquera 23, y resultó con una herida en la cara, de la que tuvo que ser asistido en la Casa de Socorro de Santa Lucía. Palmira fue denunciada en la Comisaría de Policía.

También ayer, en su domicilio, Agra d’a Bregua número 2, se cayó de una escalera portátil Adelaida Porto Gómez, de 30 años, y se ocasionó fuertes contusiones en la región dorso-lumbar izquierda, probable fractura de costillas del mismo lado y conmoción visceral. Se le hizo la cura de urgencia en la Casa de Socorro del Hospital y se calificó su estado de pronóstico reservado. Después de asistida pasó a su domicilio.

Hace 100 años | Recepción en la estación de tren al alcalde Casás

En el tren expreso de ayer, 13 de febrero de 1926, regresó de Madrid el alcalde señor Casás después de haber realizado operaciones del empréstito con el Banco de Crédito local.

Acudieron a la estación a recibir al señor Casás el gobernador civil, señor Llosas; el alcalde de Vigo, señor Espino; el ingeniero de la citada ciudad, señor Barrera; el alcalde accidental de la Coruña, señor Fernández López; el secretario del Ayuntamiento, señor Martín Martínez; el inspector municipal de Sanidad, don Manuel Barbeito; los concejales señores Del Cueto, Riobóo, Pérez Cirera, Valenciano, García Lavilla, Bescansa, Martorell, Ves Losada, Pérez Barreiro, García Crespo, García Llamas, Carré Aldao, Domínguez de la Cámara, Rodríguez, Hernández del Valle y otros, entre ellos las concejales señoritas Magdalena García Vaquero y Rosa Buján.