El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Denuncian por delito de odio una carroza del Carnaval de A Coruña

Tanto el 112 como la Policía Nacional y la Local registraron numerosas quejas por ver a un Lada Niva paseándose con la bandera rusa

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/02/2026 19:44
Carroza del Entroido en A Coruña
Carroza del Entroido en A Coruña
Quintana
Un Lada Niva cargado con misiles y banderas de Rusia ha sido suficiente para indignar a unos cuantos coruñeses durante el desfile de comparsas del Carnaval 2026. La comitiva en cuestión no solamente representaba a las ansias imperialistas de Putin, sino que también satirizaba a Donald Trump y los Estados Unidos o la represión de los ayatolás en Irán. Una creación de Bribesly Hills, uno de los grupos más exitosos de la comarca. Sin embargo, todas las iras de los más sensibles se centraron en el hecho de sacar a pasear una bandera rusa por el centro de A Coruña.

Entroido A Coruña
La agrupación Tarde, Mal e Arrastro de Los Rosales, en el ‘Carnaval Pequeño’ de 2024

La primera comparsa que bailó en A Coruña llega a sus 25 ‘Caliente, caliente’

Durante toda la tarde las denuncias y las llamadas de indignación se sucedieron tanto en el 112 como en la Policía Local y la Nacional. Según fuentes consultadas por este diario fueron casi medio centenar los presentes en el desfile que dijeron sentirse insultados y que quisieron denunciar un delito de odio. De hecho, buena parte de los denunciantes se identificaron como refugiados ucranianos, precisamente por culpa de la invasión rusa.

El dios Momo en As Atochas

El dios Momo ríe el último frente al temporal y reina ya sobre la ‘troula’ en A Coruña

De momento, la Policía Local y Nacional se han dedicado a tomar nota, hasta que la denuncia sea formal y se lleve a cabo la pertinente investigación.

