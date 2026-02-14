Bruno Beade | “Lo que hace el sistema que tenemos es evitar que haya crisis alimentarias”

Bruno Beade posa en la sede de Agafac en San Diego Javier Alborés

El director de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac), Bruno Beade, repasa para El Ideal Gallego la situación de la entidad y del sector.

¿Qué es Agafac?

Es la Asociación Gallega de Fabricantes de Elementos Compuestos, que se creó en 1978 para representar al sector de piensos en Galicia. Tenemos 23 empresas con 33 centros que representan alrededor del 85% de la producción de Galicia. En 2005 esta asociación creó una SL —Sociedad Limitada—, que es Seguridad Alimentaria del Noroeste. Esta empresa desarrolla un sistema de control de la seguridad en piensos que le llamamos Galis. El 80% de las materias primas que entran para fabricar los piensos en Galicia vienen por importación por los puertos de A Coruña, Marín, Vilagarcía y, muy esporádicamente, Ribadeo, pero sobre todo por A Coruña.

¿Por alguna razón vienen por A Coruña?

Siempre ha sido así. España es un país deficitario en cereales para la producción de piensos. La forma de poder acceder a materias primas es importándolas. ¿De dónde? Fabricamos, sobre todo, con maíz, trigo, cebada y soja. El maíz y la soja provienen principalmente de América y de Sudamérica. Ahora mismo, por ejemplo, estamos recibiendo maíz de EE.UU. y Canadá. Viene por el puerto y nosotros, a través de nuestro sistema, recogemos muestras representativas de todas las descargas de barcos y las intentamos analizar lo antes posible. Una parte con nuestro propio laboratorio y otra en laboratorios externos. Lo que queremos es tener un resultado analítico según llega el barco para ver si la mercancía cumple con la legislación de Europa de seguridad alimentaria. En caso de que detectemos alguna anomalía, enviamos un aviso a los fabricantes de pienso para que paren el consumo de esas materias primas sospechosas y no se extienda el problema a lo largo de la cadena. Este sistema lo que hace es evitar que haya crisis alimentarias.

¿Cómo les afecta la volatilidad geopolítica?

Trabajamos con mercados mundiales, con lo cual cualquier tipo de incidencia, llámase Ucrania o los conflictos que puede haber con el Yemen, puede implicar un cambio en la logística. Trabajamos con barcos y se producen cambios de precios por ese tipo de incidencias. Estamos muy afectados siempre.

¿Esperan un año de estabilidad?

La previsión es de estabilidad. No observamos ningún problema a corto plazo que pueda provocar un cambio de precios. Si bien esto es en el día a día.

¿Cómo fue 2025?

Fue un año de altibajos. Estuvimos muy preocupados por el reglamento que inicialmente iba a aplicarse a 1 de enero del año 2026, que es el reglamento de no deforestación que aprobó la Comisión Europea para prohibir, en nuestro caso, que podamos traer soja de territorios que hayan sido deforestados antes del 31 de diciembre del 2020. No es que no queramos cumplir, sino que nos supone un problema logístico, porque al final la soja solo se produce en cuatro sitios del mundo: China, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Europa pide que se que se trace la parcela con geolocalización y que los agricultores no utilicen mano de obra infantil. Nosotros estamos de acuerdo. El problema es que certificar eso implica un coste y es complicado.

Está pendiente el proyecto de traslado al Puerto Exterior.

Llevamos en el Puerto Interior de A Coruña 30 años. Hay un plan estratégico del Puerto de A Coruña para el traslado al Puerto Exterior de Punta Langosteira. Gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria pudimos obtener una concesión de una parcela en el mejor sitio posible, al lado del muelle y en la avenida de salida de los camiones. El sector ha decidido crear el primer centro cooperativo de control de la seguridad alimentaria en piensos de Europa. Vamos a tener un edificio más moderno y adaptado al trabajo que hacemos. Langosteira, salvo que me equivoque mucho, está destinado a ser un megapuerto a nivel de volúmenes, no solo de nuestro sector. Llegarán grandes barcos que por calado no pueden entrar en el Puerto Interior. Para nosotros va a ser el proyecto más importante después del sistema Galis.

¿Cuándo estará listo?

Si todo va bien y no hay mayores incidencias, esperamos que en septiembre pueda estar inaugurado.