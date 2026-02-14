Aberto o prazo para a presentación de traballos á XXI edición do concurso de fotografía Xurxo Lobato
A convocatoria estará aberta ata o vindeiro 31 de marzo
O Concello colabora coa Asociación de Amigos do IES de Monelos na organización do Concurso de Fotografía Xurxo Lobato, que este ano chega á súa XXI edición e vai dirixido, novamente, ao alumnado de secundaria, bacharelato e formación profesional, así como ao das escolas de arte de toda Galicia, cun límite de idade para presentarse de 21 anos.
O prazo para presentar os traballos —de temática libre— estará aberto ata o vindeiro 31 de marzo e cada persoa participante poderá concorrer ao concurso con ata tres fotografías. Entregaranse 3 premios: de 250, 150 e 100 euros, xunto cos diplomas correspondentes. As imaxes poderán remitirse por correo electrónico ao mail amigos.monelos@gmail.com
As persoas gañadoras do certame deste ano serán determinadas por un xurado que estará integrado por dous representantes da Asociación de Amigos do IES de Monelos e tres persoas expertas en Arte e Fotografía.
As bases do concurso xa se poden consultar na páxina web do Concello.
A alcaldesa, Inés Rey, puxo en valor os obxectivos deste proxecto e tamén a súa continuidade no tempo. Desde hai dúas décadas, o Concurso de Fotografía Xurxo Lobato contribúe a impulsar o talento creativo das novas xeracións e promociona moi especificamente a fotografía, “apostando por implicar á mocidade para que achegue a súa visión do mundo cunha perspectiva crítica e fiel á realidade que nos rodea”.