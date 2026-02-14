Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña tendrá una chupitería de las de antes en uno de los locales de toda la vida

La ciudad recupera los locales de antaño, con tragos de autor tanto en pequeño tamaño como en coctelería en la calle Mantelería

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/02/2026 17:37
A Casiña, en la calle Mantelería, durante el día de ayer
A Casiña, en la calle Mantelería, durante el día de ayer
German Barreiros
Cojamos una clientela fiel, un nombre que todavía toca la fibra y un local asentado en el imaginario popular. Añadamos unas dosis de nostalgia, démosle un barniz de nuevo proyecto y recuperemos hábitos de toda una generación. El resultado de ese cóctel no puede ser otro que lo que los ingleses denominarían win-win, y que en este caso define de manera más que ajustada el futuro a medio plazo que le espera a A Casiña. El icónico local de la calle Mantelería seguirá como paradigma de adaptación a los tiempos sin renunciar a su estética, y a partir de mediados del próximo mes de marzo dará un nuevo giro para mantenerse en el primer plano del ocio nocturno.

La vida nocturna de A Coruña resumida en menos de lo que suele durar una copa

Javier García, el propietario que tomó en 2023 tomó el testigo del desaparecido y añorado José Manuel Varela, tuvo la tentación de traspasar una marca de la noche como A Casiña. Sin embargo, al igual que a sus clientes, le pudo la nostalgia. "Vinieron a verlo cinco personas, y tuve tres contraofertas muy tentadoras, pero siento que es el sitio que fue el comienzo antes de El Ama y La Intrusa (sus otros dos locales), así que decidí seguir", explica.

El Patio, en la calle Zapatería, permaneció cerrado este sábado

El Ayuntamiento de A Coruña retira la licencia a El Patio y lo cierra indefinidamente

¿Será A Casiña de siempre? Sí, pero no. Podría decirse que hasta ahí puede leer una propiedad que quiere jugar con el factor sorpresa, pero que deja caer algunas pistas: habrá chupitos de creación y elaboración propia, además de cócteles diseñados por una de las cocteleras de referencia de la ciudad. El espacio será el mismo, pero reinventado por Enoa Studio, el mismo que concibió La Tóxica. Y, sobre todo, habrá una llama que no se apagará, gracias a las velas que funcionarán como iluminación alternativa en un tiempo de neones.

Andressa Scortegagna, en una de las esquinas más famosas del ‘Tempura’, en el Paseo Marítimo

La dictadura de Instagram en los bares de A Coruña: qué se debe tener en cuenta antes de abrir uno

El mobiliario se mantendrá, y será totalmente reconocible el local que durante décadas fue punto de partida para una noche de marcha. Custodiado por el Abuela Josefa, los famosos floreros, y por La Tasca, sobrevive como punto de reunión. Ha habido tiempos mejores y, curiosamente, los bares pagan el adiós al botellón. “Los chavales dejaron de hacer botellón y todos emigraron a la Cormelana y alrededores. Ahora, es gente de mediana edad la mayor parte, en una calle con las copas más baratas de la ciudad”, apunta García, quien estuvo a punto de aceptar el traspaso por la exigencia de sus otros dos negocios.

Varias asistentes en la fiesta de inauguración de La Tóxica

Decenas de 'tóxicos' llenan el nuevo local de moda en A Coruña

La nueva Casiña deja un enigmático mensaje a los coruñeses que se preguntaban si era ya historia. “No desaparecimos, estamos trabajando en silencio. Para que preguntes, para que susurres, para que quieras descubrir qué se esconde tras la puerta. Se viene algo oscuro, algo que no es para todos”, advierte. “Donde la luz es tenue y las historias intensas, solo las velas serán testigo. Entre sombras nace algo prohibido. No todos sabrán entrar. Si encuentras la llama, has llegado”, añade.

