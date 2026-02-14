Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
El sol vuelve a A Coruña
A Coruña

A Coruña se toma un respiro y vuelve a disfrutar del sol

Redacción
14/02/2026 15:52

Después de varias semanas de temporal, con una sucesión de borrascas y varias alertas por lluvia y viento, este sábado A Coruña puede tomarse un pequeño respiro. Coincidiendo con el día de San Valentín y el inicio de los carnavales, la ciudad ha vuelto a disfrutar de una mañana soleada.

Eso sí, las previsiones apuntan a que este domingo la lluvia volverá a hacer acto de presencia, por lo que la situación de este sábado solo supone un paréntesis. 

Uno de los episodios de lluvia, en los primeros días de noviembre

A Coruña aguarda con esperanza la llegada del anticiclón de las Azores: ¿parará de llover por fin en la ciudad?

Más información

Te puede interesar

A Casiña, en la calle Mantelería, durante el día de ayer

A Coruña tendrá una chupitería de las de antes en uno de los locales de toda la vida
Guillermo Parga
Lectura del manifiesto en el Hospital Teresa Herrera

Los afectados por el cáncer infantil exigen que se garanticen los cuidados paliativos pediátricos a domicilio
Esther Durán
Intervención de los Bomberos

Los Bomberos intervienen en Historiador Vedia debido a un escape de gas
Abel Peña
Plató web del estudio inmersivo de la Ciudad de las TIC @ Quintana (3)

A Coruña celebra el primer aniversario del plató virtual más grande de España
Redacción