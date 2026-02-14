A Coruña se toma un respiro y vuelve a disfrutar del sol

Después de varias semanas de temporal, con una sucesión de borrascas y varias alertas por lluvia y viento, este sábado A Coruña puede tomarse un pequeño respiro. Coincidiendo con el día de San Valentín y el inicio de los carnavales, la ciudad ha vuelto a disfrutar de una mañana soleada.

Eso sí, las previsiones apuntan a que este domingo la lluvia volverá a hacer acto de presencia, por lo que la situación de este sábado solo supone un paréntesis.